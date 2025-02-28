900 شركة مرخصة من «دبي للخدمات المالية» بنهاية 2024

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن تحقيق زيادة قياسية بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ135 كياناً جديداً، ما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900 شركة، وأوضحت «دبي للخدمات المالية» أنها منحت، خلال العام الماضي، تراخيص لـ946 فرداً، فيما سجلت 17 مزوداً للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال، مشيرة إلى أن الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة، يعكس الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي للخدمات المالية في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.

كما تعكس إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2024 التزامها بتعزيز سوق مالية متطورة، وآمنة، وتنافسية على المستوى العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي: «يعكس النمو الاستثنائي في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، والذي رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 900، المكانة الراسخة لسلطة دبي للخدمات المالية، ودورها المحوري في تعزيز بيئة مالية قوية ومتطوّرة».

وأضاف: «هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أو الراسخة، من النمو والازدهار ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن»، مؤكداً مواصلة السلطة جهودها لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي وجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.