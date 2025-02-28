إجراءات مهمة لحماية خصوصية البيانات عند الاتصال بالإنترنت

حذّر خبراء في مجال تقنية المعلومات وأمن البيانات من ممارسات ضارة تهدد خصوصية الأفراد والشركات عند الاتصال بشبكات الإنترنت، مشددين على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الأساسية لتجنّب المخاطر المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن من أبرز هذه الإجراءات، ضرورة الحذر عند التعامل مع البيانات التي تجمعها التطبيقات، ومنع منح أي أذونات غير ضرورية، فضلاً عن تخزين البيانات على خدمات سحابية موثوقة فقط، مشيرين إلى أن تجاهل قوة كلمات المرور واستخدام الشبكات العامة دون حذر يمكن أن يعرّض البيانات للخطر، إضافة إلى ضرورة الحذر من الضغط على الروابط المشبوهة.

وتفصيلاً، قال الباحث الأمني لدى شركة «كاسبرسكي» الدولية، ماهر يموت، إن «استخدام الذكاء الاصطناعي زاد خطر اختراق خصوصية الأفراد المتصلين بالإنترنت»، مشيراً إلى أن أكثر من 49 مليار حالة لـ«تتبع سلوك المستخدمين»، تمت خلال العام الماضي فقط.

وأضاف أن التطبيقات الأكثر استخداماً، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية واللياقة البدنية، تشكل تهديداً كبيراً لخصوصية المستخدمين، لاسيما أنها تجمع وتشارك كميات ضخمة من البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن هذه التطبيقات قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مكتبات الصور وتحليل بياناتها، ما يعرض المستخدمين للمراقبة وتحليل سلوكهم، موضحاً أن تطبيقات التسوق تتيح تتبع سجل المشتريات والموقع الجغرافي، في حين تجمع تطبيقات الصحة واللياقة بيانات حساسة، مثل الروتين اليومي والبيانات الصحية.

وطالب يموت المستخدمين بمراجعة أذونات التطبيقات بعناية، وتعطيل الأذونات غير الضرورية، مثل الوصول إلى الموقع الجغرافي للتطبيقات التي لا تحتاج إليه، كما دعا إلى استخدام أدوات تركز على الخصوصية، وتجنّب طرق الدفع المجهولة الهوية.

وأكد أنه من المهم أيضاً تفعيل إعدادات «عدم التتبع» على الأجهزة وداخل مختلف التطبيقات، واستخدم حل أمني يتضمن ميزة «عدم التتبع» للحد من التتبع بشكل أكبر.

ولفت إلى أن تجنّب الشبكات اللاسلكية العامة يحفظ خصوصية البيانات بشكل أكبر، إذ يمكن للشبكات اللاسلكية العامة أو الشبكات المفتوحة المزيفة أن تعرّض البيانات للخطر، مؤكداً أهمية مراجعة إعدادات التطبيقات، وإلغاء تثبيت أي تطبيقات غير مستخدمة.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «سي إن إس» التقنية في الشرق الأوسط، آصف سليمان، إن «التهديدات السيبرانية تتزايد بشكل معقد، في ظل الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية لتخزين وإدارة المعلومات الحساسة».

وشدد على أهمية تأمين كلمات المرور، وضرورة اختيار كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحسابات.

بدوره، أفاد مدير استشارات العملاء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى شركة «ساس» التقنية، جلال كافوكلو، بأن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أدت إلى تزايد التحديات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن لوائح مثل «GDPR» و«CCPA» باتت تفرض قيوداً صارمة على كيفية استخدام البيانات.

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «كوهيزيتي» التقنية، جوني كرم، إن «التهديدات الإلكترونية تتصاعد باستمرار، ما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على خصوصية البيانات واستخدام الأنظمة التقنية المناسبة لحمايتها».

وأضاف: «في ظل هذه التحذيرات، تبقى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتأمين البيانات الشخصية وحمايتها من المخاطر الإلكترونية أمراً حيوياً في عالم متصل بشكل متزايد».

أبرز الإجراءات

• الحذر عند التعامل مع البيانات التي تجمعها التطبيقات.

• عدم منح أي أذونات غير ضرورية.

• تخزين البيانات على خدمات سحابية موثوقة.

• استخدام كلمات مرور قوية.

• الحذر عند استخدام الشبكات العامة.

• الانتباه وعدم الضغط على الروابط المشبوهة.