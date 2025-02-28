استكمال جاهزية البنية التحتية لتفعيل بطاقات «جيوَن» محلياً وعالمياً

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، أمس، استكمال جاهزية البنية التحتية المالية للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن» لتفعيلها محلياً وعالمياً، إذ تُعدّ أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع يتم إطلاقها تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي لدولة الإمارات، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمدفوعات الرقمية على مستوى العالم.

وذكرت الشركة، في بيان، أن منظومة «جيوَن» تهدف إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض كُلفة المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، فضلاً عن تعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، إضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وستتوافر بطاقات «جيوَن» بفئات مختلفة، على سبيل المثال: أساسية ومتميّزة تشمل: بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع، منها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.

وستقدم المؤسسات المالية المرخصة لعملائها نوعين من بطاقات «جيوَن» وفق اختيار العميل، هما: بطاقة أُحادية المنظومة، أي «جيوَن» فقط، مخصصة للاستخدام المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبطاقات متعددة المنظومة بالشراكة بين «جيوَن» ومنظومات دفع دولية لتسهيل استخدامها محلياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقات وشراكات مع شبكات الدفع الدولية: «ديسكفر»، و«ماستركارد»، و«فيزا»، و«يونيون باي»، لتمكين العملاء في دولة الإمارات من استخدام بطاقات «جيوَن» وتوسيع نطاق استعمالها عالمياً.

كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات» لدمج بطاقات «جيوَن» في «محفظة سامسونج» الرقمية (Samsung Wallet)، لإتاحة المجال أمام المستخدمين لإجراء المدفوعات بسلاسة عبر هواتفهم الذكية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقات مماثلة مع شركتَي «غوغل» و«أبل»، لتمكّين حاملي بطاقات «جيوَن» من استخدامها عبر منصتي «غوغل باي» و«أبل باي»، واتفاقات ثنائية مع الهند بحلول منتصف عام 2025، إضافة إلى دول أخرى، ما يوسّع نطاق استخدام البطاقات خارج الدولة.

وقال مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري: «تُعدّ (جيوَن) إحدى المبادرات الرئيسة التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تنفيذ عمليات الدفع باستخدام البطاقات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمدفوعات الإلكترونية».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه المنظومة إلى خفض كُلفة المدفوعات، وتسريع تنفيذ استراتيجيتنا بشأن التحوّل الرقمي، وتعزيز التزامنا بتطوير خدمات مالية أكثر جاهزية للمستقبل».