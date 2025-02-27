«دو» تشغّل شبكة الجيل الخامس المتقدم تجريبياً

أعلنت شركة «دو»، أمس، نجاحها في التشغيل التجريبي لشبكتها من الجيل الخامس المتقدم «5G-A»، ما يمثل خطوة مهمة في تطور تكنولوجيا الاتصالات من الجيل القادم، ويرسخ مكانة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستفيد بفاعلية من القوة التحويلية لشبكة الجيل الخامس المتقدم، تحت دعم وإشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وذكرت «دو»، في بيان لها، أنها عملت على تفعيل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المتقدم، باستخدام مزيج من ترددات الجيل الخامس الفرعية «3 غيغا هرتز» (Sub-3GHz) مع ترددات الجيل الخامس «6 غيغا هرتز» (U6GHz).

وأشارت إلى أن حلول الجيل الخامس المتقدم تمثّل إنجازاً محورياً مهماً في تطور تقنيات الاتصالات المحمولة، ما يحسّن سرعة الاتصالات، ويقلل وقت الاستجابة، مع تعزيز التغطية في البيئات ذات الكثافة العالية.