مزاد «T-Sukuk» يستقطب 7.1 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدِرة، بالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر فبراير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول من عام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل ثمانية بنوك (الموزعون الأساسيون على الشريحة المستحقة في أغسطس 2028)، والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.1 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بنحو 6.5 مرات.