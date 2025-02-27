153 فندقاً تنال ختم دبي للسياحة المستدامة       

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منح «ختم دبي للسياحة المستدامة» لـ153 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك في إطار الدورة الثانية من هذه المبادرة، التي شهدت زيادة بنسبة 118% في عدد الفنادق الفائزة، مقارنة بالنسخة الافتتاحية خلال العام الماضي، التي بلغ عدد الفنادق الفائزة فيها 70 فندقاً، ما يعكس التزام قطاع الضيافة في دبي تطبيق المعايير البيئية المعتمدة، ويسهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، وأفادت الدائرة أنه واستناداً إلى تقييم الأداء خلال 2024، فقد حصل 18 فندقاً على الفئة الذهبية، بما فيها «أتلانتس ذا بالم»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«جميرا القصر»، و«جميرا دار المصيف»، و«منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي»، و«فندق جروفنر هاوس»، بينما حصل 64 فندقاً على الفئة الفضية، و71 فندقاً على الفئة البرونزية.

وأكدت «الاقتصاد والسياحة» أن هذه الفنادق خضعت لعمليات تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، في إطار «برنامج دبي للتميز الحكومي»، لضمان توافق مبادرات الاستدامة في هذه الفنادق مع أعلى المعايير المحددة في متطلبات الاستدامة الـ19 التي تعتمدها الدائرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة، يوسف لوتاه: «يسرنا أن نشهد زيادة في أعداد الفنادق المميزة التي جرى تكريمها في إطار مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، إذ يمثل نجاح هذه المبادرة دليلاً على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة، كما أنه يؤكد التزامنا الاستراتيجي بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الضيافة لإرساء مستويات جديدة للسياحة المستدامة على الصعيد العالمي».

وأضاف: «كان لدعم الجهات المعنية والشركاء دورٌ محوري في دفع عجلة هذا التغيير، وحافز مهم نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بنا، وبينما نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين، فإننا نعبّر عن خالص تقديرنا لجميع المرشحين على ما بذلوه من جهود والتزام في مجال الاستدامة، إذ تعكس هذه المبادرة خطوة مهمة تنسجم مع الأهداف البيئية لدبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل، ونؤكد أهمية هذه الجهود المشتركة في الارتقاء بمستويات الاستدامة وتعزيز المرونة في دبي، ما يضمن ترسيخ مكانتها وجهة حيوية وجذابة للأجيال المقبلة».

من جهتها، قالت مديرة العمليات بقسم الكائنات البحرية والاستدامة لدى أتلانتس دبي، كيلي تيمينز: «سعداء بحصول كل من (منتجع أتلانتس النخلة) و(منتجع أتلانتس ذا رويال) على ختم دبي للسياحة المستدامة من الفئة الذهبية، ما يعكس دليلاً واضحاً على التزامنا الضيافة المسؤولة والمستدامة».

بدوره، قال نائب الرئيس الإقليمي لـ«مدينة جميرا» مدير عام «جميرا القصر»، بيتر روث: «يعكس هذا التكريم التزامنا الضيافة المسؤولة، ويدعم مكانة دبي في طليعة الجهود العالمية في السياحة المستدامة، ومن خلال التوافق مع متطلبات الاستدامة الـ19، فإننا نشارك وندعم رؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ويلهمنا هذا الاعتراف لتعزيز مبادراتنا البيئية الواعية، ومواصلة دورنا في تحويل المدينة إلى أفضل مكان للزيارة، والعيش، والعمل».

في السياق نفسه، قالت المدير العام لفندق «جروفنر هاوس»، أحد فنادق «مجموعة لوكشري كوليكشن» و«منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش دبي»، بام ويلبي: «تعكس هذه الجائزة التزامنا دمج الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب عملياتنا، وبالتالي تقليل الآثار السلبية على البيئة، والإسهام في دعم مجتمعنا المحلي، وهذا التكريم نجاح بالنسبة لضيوفنا وفريق عملنا، وخطوة للإسهام في الحفاظ على الكوكب».

ووفقاً لـ«الاقتصاد والسياحة»، تمتد صلاحية «ختم دبي للسياحة» لعام واحد، كما تشجع الدائرة الفنادق، التي لم تنجح في الحصول على الختم العام الجاري، على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها، ما يعزز من فرصها للفوز مستقبلاً، في إطار مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة.