«التنظيم العقاري» تُسجّل 127 لجنة مُلاك جديدة في دبي

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تشكيل وتسجيل 127 لجنة مُلاك عقارات جديدة في الإمارة، لافتة إلى أن ذلك يعكس حرصها على تمكين المُلاك، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في إدارة مجمعاتهم العقارية، كما يؤكد حرص «أراضي دبي» على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتعزز مشاركة المُلاك في إدارة عقاراتهم، ما يُسهم في دعم الاستدامة، وتحقيق رؤية دبي في تطوير قطاع عقاري متقدّم ومزدهر.

وأفادت المؤسسة بأن خطوتها تأتي في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة والاستدامة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، موضحة أنها استقبلت طلبات الانضمام إلى لجان المُلاك، وتمت عملية الموافقة على الأعضاء بناء على الشروط والمعايير المحددة بالنسبة للجان الحالية والجديدة، وأضافت: «يؤكد هذا الإقبال حجم الاهتمام المتزايد من قبل مُلاك العقارات بالانضمام إلى هذه اللجان، في استجابة لدعوة المؤسسة لكل المُلاك القاطنين في المشروعات ذات الملكية المشتركة، للمبادرة بالتسجيل في اللجان التي تعد منصة مهمة تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكان».

ولفتت المؤسسة إلى أن التسجيل يظل مفتوحاً أمام كل المؤهلين من المُلاك، أفراداً وشركات، مع الإشارة إلى أن العضوية تقتصر على تسعة أعضاء لكل لجنة، ما يُبرز أهمية التقديم المبكر لضمان المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة.

وبحسب «التنظيم العقاري»، تُسهم لجان المُلاك بدور محوري في تعزيز الشفافية وضمان الاستدامة العقارية، إذ ستقوم شركات إدارة العقارات بعقد اجتماعات مع اللجان الجديدة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه، وتوزيع المسؤوليات والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، علماً بأن لجان المُلاك تتولى مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات الصيانة، والإشراف على الخدمات المشتركة.

من جهتها، ستتولى مؤسسة التنظيم العقاري مسؤولية متابعة سير العمل، والتنسيق بين شركات الإدارة ولجان المُلاك، مع مراقبة آخر المستجدات لضمان سير العمليات بكفاءة وفاعلية.

وأكدت المؤسسة استمرار التواصل المباشر مع جميع مُلاك العقارات، سواء كانوا أفراداً أو شركات، لدعوتهم إلى الانضمام للجان المُلاك، إذ ستتم مراجعة واعتماد الطلبات بشكل مباشر للأفراد، أما بالنسبة لمُلاك العقارات من الشركات فستظل آلية التقديم قائمة، من خلال شركات إدارة العقارات التي ستتولى إرسال الطلبات إلى مؤسسة التنظيم العقاري لاعتمادها رسمياً.

الشروط المطلوبة

يمكن للمُلاك الأفراد المؤهلين التسجيل في لجان المُلاك عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو تطبيق «دبي ريست»، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة، بما في ذلك الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن شرطة دبي، وسداد جميع رسوم الخدمات المستحقة.