غرامات لـ 159 شركة خالفت قرارات «التسويق الهاتفي»

اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية، كاشفة عن توجيه إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي، وفرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للقرارات، بقيمة 50 ألف درهم لكل منها، وذلك منذ أغسطس 2024.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تنفيذاً لقرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.

وأوضحت أن هذه اللوائح التنظيمية تسهم في الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالشركات من خلال ضمان التزام تلك الشركات بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية.

وأكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة حرصها على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية، كاشفة أنها وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ، في أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها، لتقوم لاحقاً بفرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للقرارات، وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها.

وشددت على أن هذا النهج يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، لافتة إلى أنه ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللاً في آليات عمل السوق، فإن المؤسسة تؤكد التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة، تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.

وبحسب المؤسسة، تسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها.

وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسة الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهلكين غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة «سجلّ عدم الاتصال» DNCR، التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها بإجراء المكالمات من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يمكن للمستهلكين الذين يتلقون مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها اتخاذ خطوات تحمي حقوقهم، وتمنع تكرار هذه الممارسات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: «https://consumerrights.ae/ar/Pages/default.aspx».