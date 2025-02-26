«طيران الإمارات» و«جارودا» تطلقان عرضاً لبرنامج الولاء

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«جارودا إندونيسيا»، أمس، عن إطلاق عرض جديد لبرنامج الولاء المشترك، يتيح لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» و«جارودا مايلز» كسب الأميال واستبدالها عند السفر عبر شبكة وجهات مشتركة تضم أكثر من 200 مدينة حول العالم.

وكانت الناقلتان أبرمتا اتفاقية شراكة بالرمز في العام 2022، وعملتا منذ ذلك الحين على توسيع نطاق الشراكة لمنح أعضاء برامج الولاء مزيداً من الوجهات، والمزيد من الأميال، والمزيد من المكافآت.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع اتفاقية توسيع الشراكة على هامش مهرجان الطيران الآسيوي 2025.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نسعى دائماً في (سكاي واردز طيران الإمارات) إلى استكشاف طرق جديدة لتقديم مزيد من الخيارات والقيمة والفرص لأعضاء برنامجنا، ومن شأن شراكتنا مع (جارودا إندونيسيا)، أن توفر فوائد كبيرة لكل من أعضاء (سكاي واردز) و(جارودا مايلز)».

وأضاف: «هذا التعاون الاستراتيجي يتماشى مع رؤية (سكاي واردز) في خلق تجربة ولاء عالمية حقيقية لأعضائنا حول العالم، وسيفتح أبواباً جديدة للمسافرين الدائمين لكسب الأميال واستبدالها عبر شبكاتنا المشتركة، كما سيعزز عروضنا المتميزة في منطقة جنوب شرق آسيا، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتقديم قيمة أكبر لأعضائنا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جارودا إندونيسيا»، واميلدان تساني بانجايتان: «متحمسون لتقديم هذه الشراكة القيمة المحسّنة لكل من (جارودا إندونيسيا) وعملاء (طيران الإمارات)، فمن خلال هذا البرنامج المشترك للولاء، تؤكد (جارودا) التزامها بتقديم عروض دائماً لأعضاء (جارودا مايلز)، بينما تضيف المزيد من الفوائد لأعضاء (سكاي واردز)».