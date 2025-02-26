روّاد أعمال يطالبون بمعارض متخصصة لتسويق منتجات مشروعاتهم

طالب روّاد أعمال في قطاعات مختلفة بضرورة إقامة معارض متخصصة تسهم في زيادة التسويق والترويج لمنتجات مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم من قدرات مشروعات ريادة الأعمال في مواجهة تحديات ارتفاع التنافسية مع الشركات الكبرى والمنتجات المستوردة من الخارج.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن إقامة معارض متخصصة لمشروعات ريادة الأعمال المحلية، بشكل مجاني، أو برسوم رمزية مخفضة، لها انعكاسات إيجابية في توفير نوافذ إضافية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والناشئة، المُصنّعة في الدولة، كما تتيح فرص عقد صفقات واتفاقيات مشتركة.

وقال رائد الأعمال، محمد علي، الذي يدير مشروعاً لتوريد مستلزمات المواد الغذائية: «التوسّع بإقامة معارض متخصصة لمشروعات ريادة الأعمال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يسهم بشكل كبير في دعم ترويج منتجاتها، وزيادة فرص نمو وتطور أعمالها، عبر الإسهام في زيادة مبيعاتها والتعريف بمنتجاتها».

وأضاف: «من المهم لمعارض مشروعات روّاد الأعمال أن تحظى بالدعم، عبر إتاحة المشاركة المجانية أو برسوم مخفضة ورمزية».

من جانبه، قال رائد الأعمال داود الحربي، الذي يدير مشروعاً لتجارة المنتجات الغذائية: «من الضروري أن تُقام معارض متعددة بمشاركة مشروعات روّاد الأعمال، سواء عبر معارض متخصصة أو دولية».

ورأى أن «المعارض المتخصصة نافذة إضافية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات الكبرى»، لافتاً إلى أن «تلك المعارض ستتيح لروّاد الأعمال عقد شراكات مختلفة وتبادل الخبرات وتوقيع عقود صفقات تدعم نمو مشروعاتهم».

في السياق نفسه، قالت رائدة الأعمال، نازباري أزاري، التي تدير مشروعاً لصناعة منتجات غذائية: «تتمثّل أبرز التحديات التي تواجه مشروعات ريادة الأعمال في حدة التنافسية السوقية، وهو ما يجعل العديد من الشركات تعاني في إثبات تواجدها وتسويق أعمالها، فيما تتيح إقامة معارض متخصصة زيادة فرص الترويج للمنتجات، ودعم قدرات روّاد الأعمال التنافسية».

أما رائد الأعمال، محمد يوسف، الذي يدير مشروعاً لتوريد منتجات العطور، فقال: «تُعدّ زيادة أعداد المعارض لروّاد الأعمال من المطالب المهمة التي توفر المجال لاستعراض منتجاتهم، ودعم تنافسية مشروعاتهم وبالتالي دعم نموها وتطورها، خصوصاً في ظل التحديات التنافسية السوقية التي تواجه العديد من المشروعات»، لافتاً إلى أن «المعارض سواء التي تقام بشكل متخصص لريادة الأعمال فقط، أو المعارض الدولية الكبرى، توفر فرصاً كبيرة لروّاد الأعمال في عقد الصفقات وتنشيط المبيعات».

من جهته، قال رائد الأعمال، راشد عبدالله، الذي يدير مشروعاً لتوريد حبوب القهوة، إن «المعارض من النوافذ الأساسية المهمة التي تتيح التعريف بمشروعات ريادة الأعمال والترويج لها بشكل كبير، وبالتالي فإن من المهم إقامة العديد من المعارض المتخصصة».

من جهته، اعتبر رائد الأعمال، سعيد ثابت، الذي يدير مشروعاً لصناعة منتجات غذائية، أن «المعارض من الأدوات المهمة التي تدعم نمو مشروعات ريادة الأعمال، خصوصاً في ظل ارتفاع التحديات التنافسية السوقية، لكن دعم مشاركة روّاد الأعمال في المعارض الدولية سواء الداخلية أو الخارجية، يُعدّ أكثر أهمية للعديد من المشروعات، خصوصاً في ظل اعتماد عدد منها على التوريد بالجملة وتصدير منتجاتها، ما يجعل من مشاركة روّاد الأعمال في المعارض الكبرى التي تضم شركات من مختلف الجنسيات أكثر فائدة لنمو أعمالهم بشكل أكبر».

المعارض الكبرى

قال رائد الأعمال، عبدالرحمن العامري، الذي يدير مشروعاً لصناعة المواد الغذائية: «إشراك مشاريع ريادة الأعمال في المعارض الكبرى، يدعم نمو صادراتها بمعدلات أكبر، مقارنة بالمعارض المتخصصة المحلية، التي تصلح فقط للمشاريع التي تستهدف الأسواق المحلية بشكل أساسي».