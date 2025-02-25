مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه اليوم إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية.

تم خلال اللقاء استعراض التطور الإيجابي المستمر في علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في ضوء روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن تعزيز مستقبل التعاون وبما يخدم مصالح الجانبين.

وأشاد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع المملكة المتحدة، وما تشهده من تقدم في مختلف مساراتها، مؤكداً سموّه التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع كونها الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرّق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات تحفيز الاستثمار وزيادة فرصه، وبناء الأطر المالية المستدامة، والأسواق المالية، والاستفادة من فرص النمو في القطاع المالي من خلال الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار، وتهيئة الممكنات الداعمة للقطاع الخاص ليكون لمؤسساته دور مؤثر وملموس في مختلف مسارات التعاون الاقتصادي الثنائي.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس" :" استقبلت اليوم معالي إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، حيث ناقشنا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار، وبناء أطرٍ مالية مستدامة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

وأضاف سموه : "الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة، وملتزمون بتهيئة الممكنات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك."

حضر اللقاء هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وصفية الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية - وزارة الاقتصاد.