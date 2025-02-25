مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تكرّم شركاءها الاستراتيجيين في حفلها السنوي

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حفلها السنوي يوم 24 فبراير الجاري. شهد الحفل حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص. وهدف الحدث إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية المؤسسة لتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة حياتهم.

وعكست فعاليات الحفل التزام المؤسسة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعد محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة الإسكانية. وشمل الحفل عرض فيلم وثائقي تناول إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع إسكانية نوعية ومبادرات ذكية ساهمت في تحسين كفاءة الخدمات الإسكانية.

كما شهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسة في توفير حلول مرنة ومستدامة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار السكني.



وفي كلمته خلال الحفل، صرّح المدير التنفيذي للمؤسسة، عمر حمد بوشهاب: "نحتفل اليوم بتكريم شركائنا الذين كانوا ولا يزالون جزءًا أساسيًا من نجاح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. إن شراكاتنا مع الجهات المختلفة تُعد دعامة أساسية لتحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات إسكانية استباقية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز رفاههم".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. إن الابتكار والاستدامة هما محور عملنا، ونتطلع إلى بناء المزيد من الأحياء السكنية الذكية التي تحقق الاستقرار للأجيال القادمة".

من جانبه، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي:" يشرفنا في بنك دبي الإسلامي أن نحظى بلقب أفضل شريك وداعم استراتيجي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والذي يمثل شهادة على رؤيتنا المشتركة لتمكين مواطني دولة الإمارات من تملك المنازل. ولقد عملنا على مدار سنوات عديدة بشكل وثيق مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والأسر من تأمين مستقبلهم. ويسلط هذا التعاون الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الشراكات بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة حياة المواطنين. ويمكننا من خلال العمل معاً تطوير حلول طويلة الأجل تمكن المزيد من مواطني الإمارات من تحقيق أمنهم المالي وامتلاك المساكن الخاصة بهم".

وأضاف: "سنواصل التزامنا القوي بدعم مبادرات رائدة تدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة. ونتطلع من خلال تعزيز تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى استكشاف فرص جديدة تساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد لبناء مستقبل مزدهر ومستدام".

التعاون الاستراتيجي

يأتي الحفل تأكيدًا على استراتيجية المؤسسة التي تعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المبادرات الإسكانية المبتكرة. وتعكس هذه الشراكات توجه المؤسسة نحو تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الاستدامة في كل مشاريعها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع الإماراتي.

اختُتم الحفل بتوزيع الجوائز التقديرية على الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحقيق أهداف المؤسسة، تقديرًا لدورهم المحوري في دعم مشاريع الإسكان والتنمية المستدامة. وأكدت المؤسسة عزمها على استكشاف فرص تعاون جديدة مع الشركاء لدفع عجلة التطور في قطاع الإسكان، وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة.