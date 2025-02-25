2.84 مليار دولار قيمة "الطرح المسوّق" لـ4% من أسهم أدنوك للغاز

أعلنت إي اف چي هيرميس، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد أتم بنجاح عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). شملت الصفقة بيع حوالي 3.1 مليارات سهم، وتمثل حصة 4% في "أدنوك للغاز"، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار أمريكي.

وتُعد هذه العملية أول طرح مسوّق من نوعه في دولة الإمارات وأكبر عملية طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك في هذه العملية، التي جاءت في إطار استراتيجية «أدنوك» لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم «أدنوك للغاز». وقد شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين في دول التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في هذه الصفقة البارزة لصالح «أدنوك للغاز». وأشار خالبي إلى أن هذا الطرح يعكس الطلب القوي على أسهم الشركة والثقة المستمرة من المستثمرين في أدائها القوي وفرص نموها المستقبلية.

وأضاف: "يمثل هذا الطرح تاسع عملية في أسواق رأس المال نقوم بتنفيذها لصالح مجموعة «أدنوك»، مما يؤكد على شراكتنا القوية والمبنية على ثقة."

وتابع خالبي: "إن خبراتنا الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى تمكننا من دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتعزيز مشاركة المستثمرين، ويؤكد نجاح هذه الصفقة ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية وقدرتنا على تنفيذ عمليات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."