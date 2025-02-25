الأعلى في تاريخها.. «فلاي دبي» تسجل نتائج قياسية خلال 2024

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تُعد الأعلى في تاريخ الناقلة منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً، وحققت الناقلة أرباحاً صافية، قبل الضرائب، بلغت 2.5 مليار درهم، بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم، بنمو بلغ 15% مقارنة بـ11.2 مليار درهم في عام 2023، وجاء هذا الإنجاز الجديد بفضل قوة شبكة الناقلة وتنوّعها، إضافة إلى نموذج أعمالها القوي والمرن. ​

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»: «تواصل (فلاي دبي) التفوق والوصول إلى آفاق جديدة، عاماً بعد عام، فخلال وقت قصير برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي والمنطقة، انطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة والتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية والسياحية».

وأضاف سموه: «أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة، ولاسيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالاً في العالم، وقد أثبتت (فلاي دبي) تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث أسهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والسياحة، وأظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، ما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق».

وتابع سموه: «تتمتع (فلاي دبي) بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للارتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدة بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة ومستدامة، وسياسات تقدمية وبنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح».

ونمت أرباح «فلاي دبي» التشغيلية، قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدَّين، بنسبة 15% لتصل إلى 4.1 مليارات درهم، ما يعكس التركيز القوي للشركة على الكفاءة التشغيلية والكلفة والتحول الرقمي، فضلاً عن الاستثمار المستمر في تحسين تجربة العملاء.

وشكّلت كُلفة الوقود 28% من إجمالي تكاليف التشغيل في عام 2024، مقارنة بـ​32% في عام 2023، بسبب انخفاض متوسط سعر الوقود، وبلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات) 4.7 مليارات درهم.

ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في عام 2024، بنمو بلغ 11% مقارنة بعام 2023، ونمت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 10%، فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2%، وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل والترفيه حول مختلف وجهات الناقلة، وزاد الإقبال على درجة الأعمال في «فلاي دبي» بنسبة 18% عبر شبكة الناقلة، ونقلت ما يقارب نصف مليون مسافر في عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «النتائج المالية التاريخية التي حققناها للعام الرابع على التوالي هي شهادة على قدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا، والتغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال التخطيط المستقبلي، والاستفادة من قوتنا للتكيف والتطور مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والعملاء، ويظل نهجنا التعاوني مع الشركاء الاستراتيجيين ومرونة تحركنا من المحركات الرئيسة وراء هذا النجاح، فضلاً عن الجهد الجماعي وروح الفريق التي يتحلى بها موظفو الناقلة، ودورهم الفاعل والأساسي في تحقيق ذلك».

وفي تعليقه على توقعات عام 2025، قال غيث الغيث: «نتطلع إلى أداء إيجابي آخر هذا العام، لقد أرسينا أسساً قوية لمزيد من النمو، وتتأثر خططنا الاستراتيجية بشكل كبير بقدرة الشركات المصنعة على الالتزام بوعدها بإعادة جداول تسليم الطائرات إلى المسار الصحيح وتسوية المتأخرات من الطائرات، وستتسلم (فلاي دبي) 12 طائرة (بوينغ 737) جديدة في العام الجاري 2025، لمواصلة تنمية أسطولها واستبدال بعض طائراتها الحالية، ودعم خطط توسيع شبكتها».

ويبلغ إجمالي طلبيات «فلاي دبي»، 127 طائرة «بوينغ 737» يتوقع أن تتسلمها الناقلة على مدى العقد المقبل، إضافة إلى 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» التي كانت أول طلبية من الطائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار، اعتباراً من عام 2027.

شبكة الناقلة

اضطرت «فلاي دبي»، إلى إعادة التقييم في خطط تنمية وجهاتها، ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة، للتكيف مع التحديات المستمرة في جداول تسليم الطائرات الجديدة في عام 2024، وعلى الرغم من التأجيل في خطط التوسع، نمت شبكة وجهات «فلاي دبي»، في العام الماضي، إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي أو الإمارات.

الأسطول

بلغ عدد الطائرات في أسطول «فلاي دبي» 88 طائرة، وتسلمت «فلاي دبي» أربع طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، في النصف الأول من 2024، كانت من المتأخرات من السنوات السابقة، وواجهت تأخيرات واسعة في جدول التسليم، ولم تتسلم الناقلة أياً من الطائرات التي كان من المقرر تسليمها في 2024 بسبب استمرار التحديات المتعلقة بجدول «بوينغ» للتسليمات، ومدّدت الناقلة عقد الإيجار لأربع طائرات كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين.

الاستدامة

تلتزم «فلاي دبي» بدعم رؤية دولة الإمارات للوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية)، بحلول عام 2050، وفي ظل محدودية الحلول القابلة للتطبيق حالياً للحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون في الصناعة، تواصل «فلاي دبي» الاعتماد على أسطولها من طائرات «737 ماكس 8» لتحقيق خفض انبعاثات الكربون بسبب كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 14% مقارنة بسابقتها.

القوة العاملة

أدت حملة التوظيف المستمرة في مختلف أقسام الشركة إلى زيادة قوتها العاملة إلى 6089 موظفاً، وواصلت الشركة الاستثمار في قدراتها الداخلية ومواصلة التطوير في برامجها التدريبية، بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية، وبرنامج التدريب الهندسي، وبرامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة.