خالد بن محمد: «جائزة خليفة للامتياز» تحفز المؤسسات والشركات على التميّز والابتكار

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، في دورتها الـ21، خلال حفل أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تقديراً لجهود ترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز في بيئة الأعمال.

وتهدف الجائزة إلى تكريم القطاع الخاص على الأداء الاستثنائي والتفكير الاستراتيجي في العمليات الإنتاجية والتشغيلية، لتحفيزه على رفع القدرات التنافسية، وتبنّي ثقافة الاستدامة في منظومة ريادة الأعمال.

كما تواصل الجائزة تشجيع الشركات والأفراد على التميّز في مختلف القطاعات الحيوية، للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية جائزة الشيخ خليفة للامتياز في تحفيز المؤسسات والشركات على تبنّي نهج التميّز والابتكار في مواصلة الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والرفع من مستوى الإنتاجية، بما يُواكب توجهات المنظومة الاقتصادية الوطنية، مشيراً سموّه إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتطورة ووسائل الذكاء الاصطناعي في القدرات التنظيمية والكفاءات التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية والشركات، لمواكبة واستشراف متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتوَّج سموّه سبع شركات تقديراً لريادتها في بيئة قطاع الأعمال، ورؤيتها المستقبلية للتطوُّر والتوسُّع، فضلاً عن التزامها بتبنّي مبادئ الابتكار وثقافة التميّز المؤسسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الاقتصادية الوطنية.

دور محوري

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إلى الدور المحوري للتميّز والابتكار في تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل (اقتصاد الصقر) في أبوظبي نموّه المتسارع، ليرسّخ مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً صاعدةً، ووجهةً رائدةً لجذب المواهب والشركات والاستثمارات، وتُعدّ جائزة الشيخ خليفة للامتياز وسيلة رئيسة لدفع مسيرتنا نحو التميّز الاستثنائي، إذ تُلهم الشركات والمؤسسات وتدفعها نحو تبنّي الابتكار والتميّز والارتقاء بالمعايير ودعم الجهود المبذولة لتعزيز النموّ المستدام».

وأضاف: «نُجدد تأكيد التزامنا بدعم الشركات والمؤسسات في مواجهة مختلف التحديات، ومن خلال تأهيل هذه الشركات، لمواصلة النجاح في المستقبل، نضع أرضية متينة لها لتستمر في قيادة مسيرة التقدم، ودفع عجلة النمو والازدهار في أبوظبي، وتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية».

آفاق جديدة

وتواصل جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي تنظمها غرفة أبوظبي منذ عام 1999، دعم رؤية الغرفة والتزامها بفتح آفاق جديدة أمام الأسواق المحلية والعالمية في إطار دعم التوسُّع العالمي للشركات في أبوظبي، وتمكين المؤسسات الرائدة من مختلف أنحاء العالم من دخول سوق الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص نحو تحقيق النموّ والتوسُّع إلى باقي الأسواق العالمية.

وعلى هامش تنظيم حفل تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز إعادة تشكيل مجلس أمناء الجائزة، برئاسة فخرية لسعيد عبدالجليل الفهيم، وتعيين الدكتور ياسر النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، رئيساً لمجلس الأمناء، وبدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، نائباً للرئيس، بينما يضمّ مجلس الأمناء للجائزة كلاً من موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ونور التميمي، ومروة المنصوري، وأحمد الموسى، أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

كما شهد الحفل الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للجائزة التي تعكس أهداف وتطلعات اقتصاد أبوظبي، بالتركيز على الابتكار، وتعزيز الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والمجتمع، الأمر الذي يُلهم الشركات والمؤسسات لتطوير حلول مبتكرة، والسعي نحو تحقيق التميّز التشغيلي، والإسهام الفاعل في المجتمع والنموّ والتنويع الاقتصادي.

الشركات الفائزة

ضمت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة كلاً من:

- «أرشيريف» (Archireef) عن دورها في إعادة إحياء النظم البيئية البحرية في أبوظبي، بحلول مبتكرة تعتمد على الاستزراع ونشر الشعاب المرجانية بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

- «شروق» عن دورها في دعم الشركات الصغيرة، من خلال حلول استثمارية وإدارية مرنة ومبتكرة، لمساعدتها على تحقيق النمو والازدهار.

- «مصنع الاتحاد لقضبان النحاس» عن دوره في تصنيع وتصدير قضبان النحاس عالية الجودة، حيث يزوّد المصنع القطاعات الرئيسة في مختلف أنحاء العالم بالقضبان النحاسية، ويعزز مكانة أبوظبي في الأسواق الدولية في هذا المجال الحيوي.

- «بيور هارفست للمزارع الذكية» عن إسهاماتها في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي في أبوظبي، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الزراعة المائية وآليات التحكّم في المناخ لزراعة منتجات طازجة ومستدامة في الصحراء.

- «جود كافيه» عن دوره في الجمع بين الإبداع ومتطلبات أفراد المجتمع، ليصبح مركزاً ثقافياً مميّزاً في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي.

- «استوديو حمدة الفهيم للتصميم» عن إسهامه في إعادة تعريف الأناقة، وترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة صناعة الأزياء دولياً.

- «VCharge» عن دورها في تعزيز التنقّل الكهربائي في أبوظبي، عبر شبكة واسعة من شواحن الطاقة الشمسية والحلول المبتكرة، ما أسهم في جعل التنقّل المستدام خياراً في متناول الجميع.