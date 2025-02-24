مكتوم بن محمد: النزاهة والثقة هي الأسس التي انطلقت منها دبي لتحقيق نجاحاتها

أعلن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن اعتماد الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"اعتمدنا الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025–2028 والتي تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بتمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية بما يعكس جهود حكومة دبي الرامية لرفع مستوى الأداء الحكومي من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، هدفنا الأساسي تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة".

وتابع سموه قائلا :"النزاهة والثقة هي الأسس التي انطلقت منها دبي لتحقيق نجاحاتها، ومستمرون في تعزيز كفاءة الجهاز عبر تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".