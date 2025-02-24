«دييز» تُحقق نمواً استثنائياً في نتائجها المالية لعام 2024

كشفت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عن نتائجها المالية والتشغيلية لعام 2024، حيث أظهرت نتائج عملياتها لعام 2024، تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 18.4% مقارنة بعام 2023، مقابل تسجيل زيادة كبيرة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن تسجيل نمو استثنائي في صافي الأرباح بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2023، ما يرسخ مكانة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.

وكشفت «دييز» عن نمو عدد الشركات المسجلة لديها - التي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السُلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية - بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، وعن التنوع المتزايد في القطاعات التي تحتضنها، وهو ما تزامن مع ارتفاع إجمالي عدد الموظفين العاملين في الشركات المسجلة في «دييز»، ليتجاوز الـ84 ألف موظف، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بالعام السابق.

نمو استثنائي

وأكّد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن السلطة تواصل نموها بوتيرة قياسية، حيث حققت في عام 2024 نتائج مالية وتشغيلية متميّزة، بما يعكس قدرتها المتنامية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية بكفاءة عالية، ويدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مسجلة نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2023.

وقال سموّه: «تأتي هذه النتائج الاستثنائية مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرتبطة بمهام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وتوجهاتها المستقبلية، وأهدافها الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق التطلعات الاقتصادية الطموحة للإمارة في أن تكون واحدة من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033».

وأضاف سموّه: «نؤمن بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وقد أثبتت نتائج (دييز) الجديدة بالأرقام نجاحنا في تفعيل هذا المسار، إذ نلتزم باستكمال مسيرة تمكين الشركات المسجلة في مناطق دبي الاقتصادية من تحقيق تطلعاتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وترسيخ مكانة وسمعة دبي المرموقة بوصفها مركزاً استراتيجياً إقليماً وعالمياً في حركة التجارة الدولية ووجهة استثمارية جاذبة واستثنائية».

وقال سموّه في تدوينة على حسابه في موقع «إكس»: «حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) أداءً استثنائياً في عام 2024، يعكس التزامنا الراسخ بالتميّز والابتكار، حيث سجّلت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 35.5%، وارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 18.4% مقارنة بعام 2023، بما يعكس قدرتنا على الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيق استراتيجيات مبتكرة تستشرف المستقبل».

وتابع سموّه: «تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل (دييز) ترسيخ مكانة دبي الريادية في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد غير النفطي، والإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33».

قوة الاستراتيجية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «سعداء بما تحقق من نمو وإنجازات جديدة في مختلف المجالات، وهذا يعكس قوة استراتيجيتنا التي ترتكز على استدامة النمو والإبداع والمعرفة في قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، والتزامنا الراسخ بالتطوير المتواصل لمناطق دبي الاقتصادية».

وأضاف الزرعوني: «هذه النتائج ليست فقط نتيجة للعمل الجاد والمتواصل، بل أيضاً نتيجة للبيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها دبي، ما يُعزز من إسهاماتنا في تحقيق التطلعات الاقتصادية والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة».

وتابع: «نفخر بالأداء المتميّز للشركات التابعة للسلطة، ومن بينها شركة (تريدلنغ القابضة) التي تضاعف حجم طلباتها أربع مرات منذ عام 2023، وشركة (أوراسيا كابيتال) التي حصلت على لقب أكثر المستثمرين نشاطاً من حيث عدد الصفقات في الإمارات لعام 2024. ونحن حريصون على مواصلة تقديم المزيد من الحلول المبتكرة لتوسيع نطاق إسهاماتنا في تعزيز اقتصاد دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة». وكان عام 2024 قد شهد تحقيق المبادرات الاستراتيجية للسلطة، وسلسلة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي، وجهةً رئيسة للاستثمار على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

بيئة داعمة للقطاعات

حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يمثّل 30.38% من إجمالي عدد شركات «دييز»، نمواً بنسبة 24%، فيما شهد قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية نمواً بنسبة 33%، بدوره حقق قطاع الاتصال والمعلوماتية نمواً بنسبة 24%، وقطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 35%، مقابل نمو قطاع الخدمات الإدارية والمساندة بنسبة 28%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 33%، في وقت سجلت بقية القطاعات نمواً بنسبة 126%.

. %9 نمواً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلة «دييز»، مقارنة بعام 2023، و21% نمواً في عدد الموظفين.

. 84 ألف موظف إجمالي عدد القوى العاملة في الشركات المسجلة في «دييز».