الدورة الثانية من «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» تنطلق 24 فبراير

ينظم مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثانية من فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»، في الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

وتتضمن الفعالية، التي تأتي في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، معرضاً لأحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تسهم في صناعة المستقبل المستدام، إلى جانب ندوات متخصصة يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين.

وتحتضن الفعالية ابتكارات أهم الخبراء والمهنيين وروّاد الأعمال واللاعبين الرئيسين المحليين والعالميين في القطاع، وأحدث الحلول والابتكارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والتأثير المستدام، والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحلول الطاقة الشمسية، وتقنيات تخزين الطاقة، ومختلف المجالات التي تؤدي دوراً جوهرياً في مواجهة التغير المناخي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «مركز الاستدامة والابتكار يؤدي دوراً إيجابياً في دعم جهود الهيئة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين، من خلال توطيد أواصر التعاون بين شركات القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين والمستثمرين والمعنيين والشركات الناشئة لتحفيز الابتكارات والمشاريع التي من شأنها تسريع عجلة الحياد الكربوني وانتقال الطاقة».

وأوضح أن «الهيئة تكثف جهودها خلال فعاليات (الإمارات تبتكر 2025)، لتوسيع آفاق فرص استثمار التكنولوجيا في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع الممارسات التي من شأنها ترسيخ ثقافة الابتكار بوصفه الدعامة الأساسية لاستشراف وصناعة مستقبل أكثر استدامة».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إن «الدورة الأولى من الفعالية حققت نجاحاً كبيراً، وأسهمت في الاحتفاء بالابتكارات الداعمة للاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».

يُذكر أن مركز الاستدامة والابتكار ينظم أيضاً ضمن مشاركته في فعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، مجموعة من الفعاليات من أبرزها برنامج «التواصل من أجل الطاقة النظيفة»، الذي يتضمن نخبة من المتحدثين، ومسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة».

جائزة أفضل مجلس شباب

تسلّم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الإمارات لعام 2025، التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب، تقديراً لجهود المجلس الريادية في دعم الشباب وتنمية قدراتهم، وذلك بحضور وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير. ولدى استقباله فريق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، هنّأ سعيد الطاير، القائمين على مجلس الشباب وأشاد بجهودهم، مؤكّداً أن الجائزة تتوّج مساعي الهيئة المتواصلة لتعزيز مسار تمكين الشباب.