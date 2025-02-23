مؤتمر عالمي لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

انطلقت بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات المؤتمر العالمي للمطورين الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 مجتمع تطوير من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت «قناة الصين المركزية» أن المؤتمر الذي انطلق أمس يناقش تطوير الحلول الصناعية للنماذج اللغوية الكبيرة، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويستعرض أحدث التطورات في مجالات النماذج واسعة النطاق وقوة الحوسبة وأنظمة البرمجيات. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالدور المتنامي للصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، لاسيما مع بروز شركات ناشئة مثل «ديب سيك».