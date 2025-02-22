روبوتات ذكية لإعداد وتقديم الطعام والمشروبات وتتحدث بلغات متعددة

شهدت فعاليات معرض «غلفود 2025»، التي انتهت أمس، طرح وعرض روبوتات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مختصة بإعداد وتقديم الطعام والمشروبات في مجالات متنوعة بالمطاعم والفنادق والكافيهات ومناطق الترفيه.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال أنشطة المعرض، نماذج روبوتات على أشكال وهيئة طهاة ونادل للطعام، إضافة إلى روبوتات مجهزة بأرفف لحمل المأكولات والمشروبات بكميات كبيرة ونقلها من مكان لآخر، ومدعمة بإمكانية التحدث بلغات مختلفة، من بينها العربية.

وأفادت الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «إكسبيرت هب روبيوتكس»، جايا باهتيا، بأن «الاعتماد على استخدام الروبوتات الذكية في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات، يعد ضمن أبرز التوجهات العالمية الحديثة في قطاعات الضيافة باختلاف أنواعها»، لافتة إلى أن «الروبوتات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تمكنها من الاستجابة السريعة، ومبرمجة لتلبية متطلبات المطاعم والفنادق أو الكافيهات ومناطق الترفيه». وأشارت إلى أن «هناك طلباً متزايداً من مختلف دول العالم على تلك الأجهزة، خصوصاً من المؤسسات التي تعمل في أسواق دبي، والتي تستحوذ على حصص كبيرة من الطلب على الروبوتات الذكية المتخصصة في خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات».

وأضافت أن «تلك الروبوتات تأتي مبرمجة وفق أنظمة مختلفة، تمكنها من التحدث وفهم الطلبات من لغات مختلفة ومن ضمنها اللغة العربية، إضافة إلى إمكانية القيام بمهام متعددة تتم برمجتها لأدائها»، لافتة إلى أن «تلك الأجهزة لا تلغي وجود العناصر البشرية، بل تكون مكملة ومعاونة لها في أداء المهام بالمطاعم والفنادق».

وأوضحت أن «استخدام الروبوتات في قطاع إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات يشهد نمواً تدريجياً يتواكب مع انتشار عمليات التحول الرقمي التي تشمل العديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع الأغذية»، لافتة إلى أن «معرض غلفود يمثل منصة مهمة لمختلف الشركات العالمية، لطرح وعرض الحلول المبتكرة في مختلف قطاعات صناعة الأغذية».