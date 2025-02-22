«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تشغلان 4 ملايين مقعد مجدول فبراير الجاري

أظهرت بيانات أن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تشغلان أكثر من أربعة ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو ثمانية ملايين مقعد في الاتجاهين) خلال فبراير الجاري، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة، إن «طيران الإمارات» تشغل نحو 2.95 مليون مقعد خلال فبراير 2025، مقابل 2.89 مليون مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشغل «فلاي دبي» 1.11 مليون مقعد مجدول، مقارنة بنحو 1.14 مليون مقعد في فبراير 2024.

وبحسب بيانات مجمعة صادرة عن «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، فإن الناقلتين تشغلان رحلاتهما إلى 273 وجهة عالمية عبر أسطول مكون من 347 طائرة.

وتسيّر «طيران الإمارات» رحلات ركاب وشحن إلى 148 مطاراً في 80 دولة، فيما تشغل «فلاي دبي» رحلات إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وتشغل «طيران الإمارات» أسطولاً يتكون من 259 طائرة عريضة البدن من طرازي «إيرباص A380»، و«بوينغ 777»، بينما تشغل «فلاي دبي» أسطولاً موحداً من 88 طائرة «بوينغ 737»، ويتضمن 29 طائرة «بوينغ 800-737 من الجيل الجديد»، و56 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وأعلنت «طيران الإمارات» عن تشغيل رحلة إضافية بين كولومبو ودبي، اعتباراً من الثاني من يناير 2025، حيث ستسهم الرحلة الجديدة في زيادة سعة المقاعد على هذا المسار بنسبة 30%، كما أعلنت الناقلة عن إطلاق رحلة أسبوعية خامسة إلى مدغشقر، اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل ولمدة أربعة أسابيع لتلبية الطلب الموسمي المتزايد على السفر.

وواصلت «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وزادت خلال النصف الأول من (2024 - 2025) عدد رحلاتها إلى ثماني مدن هي: أمستردام، سيبو، كلارك، لواندا، ليون، مدريد، مانيلا، سنغافورة.

وفي نوفمبر العام الماضي، دشنت «فلاي دبي» رحلاتها الافتتاحية اليومية إلى بايراوا، الواقعة في مدينة سيدهارثاناجار، وهي الوجهة الثانية لـ«فلاي دبي» في نيبال، منذ إطلاق رحلاتها المباشرة إلى كاتماندو في عام 2009. واستطاعت «فلاي دبي» منذ بدء عملياتها افتتاح أكثر من 90 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» دخلتا في شراكة قبل سبع سنوات، أتاحت لمسافري الناقلتين وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات لا مثيل لها، وفتحت آفاقاً استثنائية من الفرص وقدرات الوصول، كما أعادت تشكيل مستقبل السفر من وإلى دبي وعبرها، وقامت الناقلتان بتشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017، وحتى نوفمبر 2024 ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر عبر الشبكة المشتركة، وهو ما يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك. ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط، ما يعني توافر جداول رحلات واسعة ومرونة أكبر عند اختيار أوقات المغادرة.

25.3 ألف رحلة في يناير

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» شغلتا 25.3 ألف رحلة جوية خلال يناير من العام الجاري، لافتة إلى أن شركة «طيران الإمارات» شغلت نحو 14920 رحلة خلال يناير، في حين سجلت «فلاي دبي» 10381 رحلة.