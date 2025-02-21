مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يطلق برنامجًا لتأهيل القضاة الجدد

أطلق "مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي" برنامجا تدريبيا يستهدف تأهيل القضاة الجدد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم القضائية بكفاءة وفعالية.

يهدف البرنامج إلى تعريف القضاة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمنازعات الإيجارية، وتعزيز فهمهم للمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم العمل القضائي ويشمل دورات تدريبية وورش عمل تغطي الجوانب النظرية والعملية.

ويولي البرنامج اهتماما خاصا بمهارات كتابة الأحكام القضائية وفقا للمعايير القانونية، إلى جانب تعزيز قدرات القضاة على التواصل الفعّال والمداولة القضائية، مما يضمن اتخاذ قرارات عادلة وشفافة.

يمتد البرنامج 12 أسبوعًا ويتناول محاور متعددة، منها قانون المعاملات المدنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأحكام، والتأجير التمويلي، والإحصائيات والمؤشرات القضائية.