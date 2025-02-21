الشركات الإماراتية تستحوذ على 68% من صفقات القوات المسلحة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اختتمت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، اللذين أُقيما في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير في مركز أدنيك أبوظبي، وحقق المعرضان أرقاماً قياسية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، فيما ارتفع عدد الزوار بنسبة تجاوزت الـ 55.5% ليصل إلى 206,073 زائر من جميع أنحاء العالم.

وحظي المعرضان اللذان يُنظمان من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن؛ بإشادة دولية واسعة من قبل المشاركين والزوار، إضافة إلى كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، كما تم حجز 70% بشكل مسبق من مساحات العروض للدورة المقبلة للمعرضين في عام 2027، والتي ستقام في الفترة من 25 ولغاية 29 يناير 2027.

وأعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة والمسؤولة عن إدارة عمليات الاستحواذ والمشتريات والعقود لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، عن توقيع 55 صفقة جديدة بقيمة تصل لنحو 25.15 مليار درهم إماراتي، في الأيام الخمسة من المعرض، بنسبة بنمو بلغت 10% مقارنة بالدورة السابقة، وتُسلّط الاتفاقيات، الموقعة مع شركات دفاعية محلية ودولية، الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها الدفاعية ورعاية الشراكات الصناعية العالمية.

مكانة مرموقة

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، إن الإقبال على معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام، يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة للعقول وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية."

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري: إن الشركات الوطنية حققت نجاحاً لافتاً في نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس، إذ استعرضت تطور صناعاتها ومنتجاتها، وحققت نتائج مميزة في رفع مستوى التكنولوجيا المحلية عبر نقل المعرفة، بل وأصبحت مساهماً مؤثراً في العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة وبشكل رئيسي في قطاعات الطيران، والأنظمة البحرية، والتقنيات المتقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) والفضاء.

وأشار إلى أن الدورة الحالية للمعرضين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشراكات وحجم الصفقات التي تم الإعلان عنها في هذا التظاهرة العالمية، إذ استحوذت الشركات الوطنية على نسبة 68% من إجمالي الصفقات الموقعة من قبل مجلس التوازن، في حين تم تخصيص 32% للشركات العالمية، ما يؤكد مدى النمو والابتكار التكنولوجي الذي حققته الشركات الوطنية.

وبين أن قصة نجاح المعرضين تتجاوز الأعداد المعلنة للزوار والمشاركين، لتُبرز تميز وتفوق دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والقفزات النوعية التي شهدها القطاع على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويُظهر المعرضان سعي الدولة المستمر لاستقطاب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في خدمة الإنسانية والحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" حميد مطر الظاهري: إن معرضا "آيدكس" و"نافدكس" يشكلان ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع الاقتصادي الوطني. وذلك من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة، وتنظيم واستضافة كُبرى الفعاليات التي استقطبت الزوار من مختلف أنحاء العالم. والتي وصل عددهم إلى 206,073 زائر بنسبة نمو تجاوزت الـ 55.5% مقارنة بالدورة الماضية.

ارتفاع نسبة الزوار الدوليين

وسجلت الدورة الحالية ارتفاع نسبة الزوار الدوليين لتصل إلى 57% من مجمل الزوار من 167 دولة، في حين بلغت نسبة الزوار المحليين 43%، وبلغت نسبة الزوار من الذكور الـ 85% في حين وصلت نسبة الزوار من النساء الـ 15%، وحلت الإمارات في الترتيب الأول من حيث عدد الزوار تلتها كل من: الصين، تركيا، أمريكا، الهند، فرنسا، روسيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، ألمانيا ومن ثم أوكرانيا.

وشهد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما مشاركة ما يزيد عن 6,000 طالب جامعي في مختلف التخصصات من عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي والجامعات في الدولة، والذين يشكلون ما نسبته 3% من إجمالي زوار المعرض ، الذين تعرفوا على أبرز التقنيات والمعدات الجديدة في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى ورش العمل النقاشية التي استقطبت كوكبة من صناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم.

واطلع المشاركون على طيف واسع من التقنيات والبرامج المتطورة التي عرضت في جناح الابتكار للشركات الناشئه وعلى مدار خمسة أيام، وتعرفوا على الأليات والبرامج والأنشطة المقدمة من قبل طيف واسع من المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص التي تقدم الدعم للبرامج البحثية والتطويرية، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها وفتح أسواق جديدة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مؤتمر الدفاع الدولي

استقطب مؤتمر الدفاع الدولي في نسخة هذا العام ما يزيد عن 1,800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة، وحضر أعمال المؤتمر 55 رئيس وفد عسكري، و40 رئيس تنفيذي للشركات الدفاعية، و48 من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، و65 ملحق عسكري، إضافة لعدد من ممثلي الكليات العسكرية، والجامعات الحكومية، والخاصة المحلية، والدولية.

وناقش المؤتمر في جلساته الثلاث الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية ومحاولات تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية، والمعلومات المضللة وعمليات التأثير وطرق استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة، إضافة لجلسة حول عالم الفضاء والتهديدات والفرص الناشئة من ذلك، بمشاركة 12 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

معرضا آيدكس ونافدكس

شهدت هذه الدورة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" العديد من المزايا والمبادرات التي أقيمت لأول مرة، إذ وفر آيدكس منصة فريدة لعرض أحدث التطورات في 17 قطاعاً حيوياً من قطاعات المنتجات الدفاعية، بما في ذلك المركبات والأنظمة البرية والجوية، والأنظمة غير المأهولة، التي تُمثل تقنيات رائدة في مجال التنقل والعمليات الذاتية. كما برزت أنظمة الملاحة والرادار والقيادة والتحكم القدرات التكنولوجية التي تُشكِّل استراتيجيات الدفاع الحديثة، في حين ركزت الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية على الابتكارات في الجاهزية القتالية وحماية الجنود.

إضافة إلى ذلك، توسع آيدكس ليشمل مجالات متخصصة مثل أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي/الوطني، والمعدات الطبية ومعدات النجاة، وتناول الاحتياجات المتطورة للدفاع والأمن العالميين. كما أن إدراج قطاعات المساعدات الإنسانية والمنظمات/الجمعيات/المؤسسات أبرز أهمية التعاون والدعم في إدارة الأزمات.

فيا استعرضت النسخة الثامن من فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، مجموعة استثنائية من الأساطيل البحرية من ثمان دول، تشمل دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية اليونانية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الهند. في مارينا أدنيك؛ إضافة إلى ميناء زايد، الذي استقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

فعاليات المعرضين

وشهد المعرضين تنظيم عدداً من الفعاليات والحوارات، "حوارات آيدكس ونافدكس" جمعت صُنّاع السياسات ورواد الفكر والمؤثرين وخبراء استشراف المستقبل، وناقشت أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع، إضافة لمنصات مخصصة للشركات الناشئة، "نكست جين " المنصة المخصصة للشركات الناشئة العالمية" أكثر من 100 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، و"ثينك تانك" وهي سلسلة من الجلسات التثقيفية التي يديرها شركاء استراتيجيون، بهدف تطوير رؤى واستراتيجيات تؤثر إيجاباً على ذلك القطاع الأساسي. وتضم نخبة من خبراء الدفاع والأمن العالميين لمناقشة أبرز التحديات والابتكارات.

كما أطلق آيدكس أول تجمع عالمي (CBRNE Hub) ويضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر "CBRNE" (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات)، وبمشاركة 38 شركة من 13 دولة. إضافة لجولة مسار الابتكار – آيدكس، ومختبرات آيدكس المستقبلية.