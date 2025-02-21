إشغال فنادق دبي خلال 2024.. الأعلى منذ 8 سنوات

سجلت السوق الفندقية في دبي خلال العام الماضي 2024 أعلى معدلات إشغال لها على الإطلاق منذ ثماني سنوات، على الرغم من دخول نحو 46.5 ألف غرفة فندقية إضافية إلى الخدمة في الفترة بين عامَي 2017 و2024، مستفيدة من النمو الكبير الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معدل الإشغال الفندقي العام، نهاية عام 2024، وصل إلى 78.2% لنحو 154 ألف غرفة فندقية، مقابل معدل إشغال بلغ 78% لنحو 107 آلاف غرفة فندقية في عام 2017.

معدلات الإشغال

كما تخطت نسبة الإشغال الفندقي في نهاية عام 2024 مثيلتها في أعوام 2023 (77.4%)، و2022 (72.9%)، و2021 (66.8%)، و2020 (54%)، و2019 (75%) و2018 (76%).

وتأتي هذه النتائج القوية لمعدلات الإشغال الفندقي، على الرغم من دخول آلاف «بيوت العطلات» للخدمة على مدار السنوات الأخيرة.

وبحسب «الاقتصاد والسياحة» فقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، نحو 154016 غرفة فندقية في 832 منشأة مقارنة بنحو 150291 غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة، مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

بدوره، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من نحو 107 آلاف غرفة فندقية في 2017 إلى نحو 154 ألف غرفة فندقية في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع نسبته 44%.

إشغال قياسي

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «شهدت السوق الفندقية خلال عام 2024 إشغالاً قياسياً غير مسبوق، ليصل معدل الإشغال إلى مستويات مرتفعة تجاوزت التوقعات»، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع في الإشغال الفندقي يأتي مدفوعاً بعدد من العوامل التي جعلت من دبي وجهة سياحية مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «إلى جانب السياحة الترفيهية، فقد أسهمت الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها دبي عام 2024 في زيادة الإقبال على الفنادق، كما أن التنوع الكبير في المنتج السياحي والمرافق السياحية الجديدة أسهم في جعل دبي مقصداً للمسافرين الراغبين في الجمع بين الترفيه والأعمال».

وأكّد أن هذا الأداء القوي للسوق الفندقية يأتي على الرغم من دخول آلاف الغرف إلى السوق، حيث واصلت المدينة تنويع تجاربها لتشمل السياحة العائلية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية، لافتاً إلى أن دبي تواصل العمل على استراتيجية سياحية تهدف إلى تعزيز السياحة، وتوسيع قاعدة الزوّار، من خلال تطوير مشروعات جديدة.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية في 2024، محققة أرقاماً قياسية في معدلات تدفق السياح الدوليين، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023».

وأضاف العوا: «تم افتتاح العديد من المشاريع الفندقية الجديدة التي رفعت عدد سعة السوق الفندقية في المدينة، ما سمح بزيادة القدرة الاستيعابية لمختلف الفئات السياحية»، مشيراً إلى أن دبي شهدت في 2024 زيادة كبيرة في تدفق السياح الدوليين، بفضل مزيج من الفعاليات العالمية الكبرى، والتنوع السياحي، ومرافق الجذب السياحي.