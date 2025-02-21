تفاهم بين «الإمارات للشحن الجوي» و«أسترال أفييشن» الإفريقية

وقّعت شركة الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، مذكرة تفاهم مع شركة «أسترال أفييشن»، إحدى أبرز شركات الشحن الجوي في إفريقيا، لاستكشاف سبل تعزيز التجارة العالمية من وإلى القارة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع المذكرة على هامش معرض الشحن الجوي في إفريقيا من قبل نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس، والرئيس التنفيذي لشركة «أسترال أفييشن المحدودة»، سانجيف جاديا.

وبموجب شروط المذكرة، ستعمل «الإمارات للشحن الجوي» و«أسترال أفييشن» بشكل وثيق على عدد من المبادرات، التي تشمل توسيع خيارات الشحن بين شركات الشحن واتفاقات المساحات المخصصة، لتعزيز الاتصال، وتعزيز وصول الشركات الإفريقية.

وتشغل «أسترال أفييشن» شبكة واسعة داخل قارة إفريقيا تضم 50 وجهة، يتم الوصول إليها عبر الرحلات المجدولة والرحلات المؤجرة حسب الطلب.