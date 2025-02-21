«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 2.5 مليون مسافر في 9 أيام

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر، خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير الجاري، بمتوسط يومي يصل إلى 280 ألف مسافر، فيما تبلغ الذروة يوم السبت 22 فبراير بأكثر من 295 ألف مسافر. وأفادت «مطارات دبي» بأن هذه الحركة الكثيفة تأتي مدفوعةً بمجموعة من الفعاليات العالمية، والعطلات المدرسية في أسواق رئيسة، ما يجعلها واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في مطار دبي الدولي.

ولتجربة سفر سلسة، نصحت «مطارات دبي» الضيوف المسافرين باستخدام «مترو دبي» للوصول إلى المطار، والتنقل بين المبنيين (1) و(3)، لافتة إلى أن موقف الحافلات الخاص بالواصلين إلى المبنى رقم (1) سيكون خارج الخدمة بدءاً من 21 فبراير، فيما يمكن الاطلاع على خيارات النقل البديلة والجداول المحدّثة عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.