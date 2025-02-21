«الطيران المدني» و«أمرك» توقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «أمرك»، المزود لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب على الطيران وتنمية الكفاءات والتميّز التشغيلي، ويعكس هذا التعاون بين الجانبين التزامهما المشترك بتطوير الكوادر البشرية، والارتقاء بمعايير التدريب على الطيران، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوافق مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز قطاع الطيران من خلال نهج الابتكار وتنمية المواهب، واعتمدت «أمرك»، بموجب المذكرة، «آي آكت» الدولية لاستشارات الطيران والتدريب، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، شريكاً تدريبياً استراتيجياً.