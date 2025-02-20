العراق وتركيا والمملكة المتحدة تتصدر نمو الشركات الأجنبية الجديدة بغرفة دبي

أفاد تحليل لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بأن العراق وتركيا والمملكة المتحدة سجلت أعلى معدلات نمو في قائمة أعلى 10 جنسيات للشركات الأجنبية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2024، مما يجسد تزايد جاذبية دبي الاستثمارية للشركات من مختلف دول العالم وزيادة تنوع جنسيات المستثمرين الجدد في الإمارة.

وارتفع عدد الشركات العراقية الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي إلى 1718 شركة في 2024 مقارنة بـ 1247 شركة عراقية جديدة انضمت للعضوية في 2023، بنمو 37.8%. فيما ازداد عدد الشركات التركية الجديدة التي انضمت للعضوية إلى 1314 شركة في 2024 مقارنة بـ 1047 شركة تركية جديدة في 2023، بنمو 25.5%. وبلغ عدد الشركات الجديدة من المملكة المتحدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي 2588 شركة مسجلة بذلك نمواً بنسبة 14.2% مقارنة بـ2267 شركة جديدة في 2023.

وخلال العام 2024، حلت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة من غير الإماراتيين، حيث شهد العام الماضي انضمام 16.623 ألف شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي. وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8179 شركة جديدة، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 5302 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي 2764 شركة، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة، وجاءت المملكة المتحدة خامساً بـ 2588 شركة، تلتها بنغلاديش في المرتبة السادسة بـ 2369 شركة، ومن ثم جاء العراق سابعاً، حيث انضمت 1718 شركة عراقية جديدة لعضوية الغرفة خلال العام 2024.

وشهدت غرفة تجارة دبي خلال العام 2024 انضمام 1474 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة، ليحتل الأردن بذلك المرتبة الثامنة، فيما حلت الصين في المرتبة التاسعة مع انضمام 1473 شركة صينية جديدة لعضوية الغرفة، وجاءت تركيا في المركز العاشر بـ 1314 شركة.

واستحوذ مجال التجارة والخدمات على حوالي 41.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام 2024، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32.9% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 10.5%، من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في العام 2024. وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة بـ 8.4%.