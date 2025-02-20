حمدان بن محمد يزور معرض «دبي العالمي للقوارب 2025»

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، «معرض دبي العالمي للقوارب 2025»، في نسخته الـ31، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، حتى 23 فبراير الجاري، في «دبي هاربر»، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية، وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية، تمثّل ما يزيد على 60 دولة.

وأكّد سموّه، خلال الزيارة، التي حضرها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن «معرض دبي العالمي للقوارب بات أحد الأحداث العالمية الرائدة التي ترسّخ مكانة دبي وجهةً بحريةً عالميةً رئيسةً»، مشيراً سموّه إلى امتلاك دبي بنية تحتية عالمية وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ما يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال.

وقال سموّه: «سعداء بما شاهدناه اليوم من مشاركات نوعية في حدث يجمع أهم المعنيين بالقطاع البحري من حول العالم، من كبرى الشركات والعلامات التجارية، ما يعكس مدى عمق الروابط التي تجمع دبي بالقائمين على هذا القطاع، انطلاقاً من كونها مركزاً رئيساً لهذه الصناعة على مستوى المنطقة، بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على أكبر قدر من التميّز والكفاءة، وما تقدمه من خدمات بحرية وملاحية هي الأرقى عالمياً».

وتفقّد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي - خلال زيارته إلى المعرض، بحضور مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، عبدالله بن حبتور - عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، حيث توقف سموّه عند منصة شركة «جلف كرافت» صاحبة العلامة الإماراتية الرائدة، المصنّعة لليخوت الفاخرة، والتي كشفت خلال المعرض عن 11 قارباً فاخراً للمرة الأولى.

كما حرص سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية الموجودة، حيث تفقّد سموّه منصة شركة «مايورا»، العلامة التجارية الإيطالية الجديدة، التي تعرض منتجاتها للمرة الأولى في المنطقة انطلاقاً من دبي.

كما زار سموّه منصة شركة «سان لورينزو 96 نوفا»، إحدى أكبر شركات اليخوت العالمية، التي تشارك هي الأخرى للمرة الأولى في المعرض.

إلى ذلك، افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، «معرض دبي العالمي للقوارب» في «دبي هاربر».

وأثنى سموّه، على التطور المستمر للمعرض، مع انعقاد دورته الـ31، وما شهده من نمو على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً سموّه أن «الحدث يواكب رؤية دبي الطموحة نحو ترسيخ مكانتها وجهةً رئيسةً على خريطة العالم السياحية، ومركزاً عالمياً متطوراً للسياحة البحرية عموماً وسياحة اليخوت والقوارب على وجه الخصوص».

وأرجع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تنامي جاذبية دبي للسياحة البحرية واليخوت الفاخرة من حول العالم، إلى استثمار الإمارة المثمر في تطوير بنية تحتية عالية الاعتمادية، متضمنةً مرافئ بحرية ومراسي رفيعة المستوى مزودة بكل المرافق والخدمات اللازمة لخدمة القطاع وضمان رفاهية الزوّار، فضلاً عمّا طورته دبي من تشريعات داعمة للاستثمار والابتكار، لتصبح اليوم نقطة جذب أساسية للمعنيين بقطاع الملاحة البحرية سواء من المصنّعين أو التجار وكذلك المُلّاك.

وقال سموّه: «تنظيم هذا الحدث بنجاح على مدار أكثر من ثلاثة عقود، منذ انطلاقه في عام 1992، يعكس مدى ثقة كبرى الشركات العالمية ببيئة الأعمال في دبي، ويؤكد ريادتنا لمستقبل القطاع، والمشاريع البحرية النوعية في دبي ترسّخ مكانتها وجهةً أولى للابتكار والتطوير في مجال السياحة البحرية».

وقام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، حيث تفقّد سموّه خلالها جانباً من المعروضات، واستمع إلى شرح حول أبرزها، والتجهيزات والتقنيات الملاحية التي تتمتع بها والتي تُعدّ من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وتفقّد سموّه، خلال الجولة، مجموعة من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموّه على ما تطرحه من مشاريع وخدمات ومنتجات متطورة تسهم في تعزيز مستقبل القطاع، بما يمثله من أهمية كأحد أهم روافد صناعة السياحة البحرية.

وزار سموّه جناح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إضافة إلى جناح شركة «إكسالتو الإمارات»، الموزّع الإقليمي الرائد في مجال تصنيع وبيع المعدات واللوازم البحرية الفاخرة لأبرز العلامات التجارية.

وتحدّث سموّه إلى ممثلين عن الشركات المحلية المشاركة وشركات تصنيع المعدات البحرية، بما فيها شركة «KJM Marine»، المتخصصة في اليخوت، وتتخذ من دبي مقراً لها، والتي أعلنتعن إطلاق مركبة مائية جديدة على مستوى العالم، وأربع على المستوى المحلي.

كما تفقّد سموّه جناح شرطة دبي، التي تستعرض أحدث التطورات في مجال الأمن البحري، واختتم سموّه جولته في المنطقة المخصصة لعروض الرياضات المائية، حيث زار شركة «Yachts 1»، أحد أبرز وكلاء اليخوت والقوارب الفاخرة في الإمارات، وشركة «Gulf Craft»، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، والتي شهدت إطلاقاً عالمياً لثمانية قوارب.

حمدان بن محمد:

. «المعرض» يعكس رؤية محمد بن راشد لجعل دبي واحدة من أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال.

أحمد بن محمد:

. تنظيم هذا الحدث بنجاح، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، يعكس مدى ثقة كبرى الشركات العالمية ببيئة الأعمال في دبي.