«دبي لصناعات الطيران» تُسلّم طائرة لـ «الكينية»

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران»، أمس، تسليم طائرة «بوينغ 737-800» إلى الخطوط الجوية الكينية، وذلك خلال حفل أُقيم في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور سكرتير مجلس الوزراء الكيني، ديفيس تشيرشير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نعلن عن تسليم هذه الطائرة إلى الخطوط الجوية الكينية، ما يمثّل إنجازاً مهماً ضمن شراكتنا والعلاقة المتينة التي تجمع بين الشركتين منذ 20 عاماً»، وأوضح أن من شأن انضمام طائرة «بوينغ 737-800» إلى أسطول الخطوط الجوية الكينية أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على السفر الإقليمي، ويدعم جهود الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها.