شركات تعرض في «غلفود» زيوت طعام بروائح الزهور.. و«كولا التمر»

طرحت شركات محلية وعالمية لصناعة الأغذية، عبر منصاتها في معرض «غلفود 2025»، منتجات مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها عبر أجنحة المعرض، منتجات مبتكرة من أبرزها مشروبات «كولا» مستخلصة من التمور، وعصير قصب طويل الأجل بنكهتَي النعناع والليمون، ومشروبات مستخلصة من «مرقة العظم الحيواني»، تحتوي على كولاجين طبيعي، مستلهمة من طبق «حساء الكوارع» الشعبي، وزيوت طعام بروائح الزهور، فضلاً عن منتجات أسماك ولحوم من مصادر نباتية، إضافة إلى منتجات بصلاحية استخدام حتى 20 عاماً.

وقال مسؤولو شركات، خلال المعرض، إن شركات التصنيع أصبحت أكثر حرصاً على الابتكار، عبر إدارة بحث وتطوير في صناعات الأغذية والمشروبات لمواكبة المتغيرات السريعة في أنماط المستهلكين وارتفاع التنافسية.

كولا التمور

وتفصيلاً، قال مدير أول تطوير المنتجات في «شركة تراث المدينة»، محمد النحاس، إن «الشركة طرحت خلال (غلفود 2025) منتجات جديدة لمشروبات (كولا) مستخلصة بالكامل من التمور، ومن دون إضافة السكر، ما يجعلها تحتوي على خصائص صحية»، لافتاً إلى أن الشركة تواكب عبر إدارة البحث والتطوير احتياجات الأسواق لمنتجات مماثلة، نظراً إلى اعتمادها على مكونات طبيعية وصحية.

مرقة العظم الحيواني

من جهته، قال مدير ومالك شركة «بونو» الإماراتية الناشئة المتخصصة في صناعة مرق العظم، علي الخاطري، إن «الشركة طورت منتجات لمشروبات مستخلصة من (مرقة العظم الحيواني)، والتي تحتوي على كولاجين طبيعي، إضافة إلى منتجات للسمن الطبيعي المستخلص من عظام حيوانية».

وأضاف: «طرحت الشركة المنتجات في الأسواق المحلية بالفعل، وتسعى إلى التوسع في الأسواق تدريجياً، مع عزمها تصدير تلك المنتجات إلى أسواق خارجية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «هذه المنتجات مستلهمة من (حساء شعبي) عربي معروف باسم (حساء الكوارع)، وتم تطويرها لتصبح جاهزة ومجمدة وسهلة التحضير عبر التسخين، لتصبح وجبة خفيفة من (مرق صحي وغني بالكولاجين)»، معتبراً أن «تلك المنتجات المبتكرة تواكب متطلبات المستهلكين وأذواقهم المختلفة في الأسواق».

«نقانق» نباتية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لقسم إنتاج الزيوت والدهون في مجموعة «إفكو» بدول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، محمد عيتاني، إن «الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات يشهد توسعاً كبيراً في الصناعة خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في توجهات وأنماط المستهلكين، إضافة إلى ارتفاع التنافسية في الأسواق، والتي تجعل الشركات تعمل بشكل مستمر لتطوير منتجات مبتكرة».

وأضاف: «أصبحت إدارات البحث والتطوير في الشركات الغذائية، أساسية، ويتم الاعتماد عليها في تطوير المنتجات وإطلاقها بشكل مستمر للمستهلكين»، لافتاً إلى أن «لدى المجموعة في أسواق الإمارات إدارة موسعة للبحث والتطوير، وخرجت بمنتجات مبتكرة، من ضمنها منتجات (برغر) و(نقانق) مستخلصة من مكونات نباتية بالكامل، ومنتجات لزيوت الزيتون تم تطويرها ومعالجتها لاستخدامات الطهي، وتحمّل درجات القلي العالية».

خضراوات بصلاحية حتى 20 عاماً

قالت منسقة الأعمال في شركة «ستستينبال فير ترادينغ»، مريم الشمار، إن شركتها طورت وابتكرت طرقاً لمنتجات خضراوات مجففة تمتد صلاحية استخدامها نحو 20 عاماً، وتستمر بالخصائص الصحية والغذائية والنكهات والروائح الخاصة بها ذاتها».

وأكدت أن «البحث والتطوير أتاح تلك المنتجات عبر طرق علمية حديثة وصحية في قطاع الأغذية».