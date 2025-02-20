تخفيضات رمضانية حتى 70% على الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية

تشهد الأسواق المحلية طرح تخفيضات مبكرة بنسب تصل إلى 70%، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من مراكز التسوق التجارية أن التخفيضات شملت الأثاث والمفروشات، ومستلزمات الديكور، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والحقائب والأحذية الرياضية، وغيرها.

وقال مسؤولان في محلين تجاريين إن التخفيضات تستهدف تلبية احتياجات المستهلكين قبل شهر رمضان، بوقت كافٍ وبأسعار معقولة، خصوصاً أن عائلات عدة تركز على شراء المستلزمات الغذائية خلال شهر رمضان، في وقت تحتاج إلى بعض الأدوات المنزلية وترغب في تجديد أدوات منازلها، وشراء الملابس قبل عيد الفطر، مشيرَين إلى ارتفاع المبيعات بنسب تصل إلى 40% خلال التخفيضات.

وتفصيلاً، قال المستهلك مالك الخطيب: «طرحت محال أثاث ومفروشات ومستلزمات ديكور، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، تخفيضات مبكرة تصل إلى 70% بمناسبة اقتراب شهر رمضان».

وأضاف أن العروض تتضمن سلعاً مختلفة، بنسب تخفيضات مرتفعة بشكل لافت، مشيراً إلى طرح محال كذلك، عروضاً لاسترداد نقدي بقيم تصل إلى 500 درهم، في حال شراء أثاث غير مشمول في التنزيلات بقيمة 1000 درهم أو أكثر، ما شجعه على الشراء.

من جانبها، قالت المستهلكة فاطمة خليل إن «التخفيضات التي تأتي بمناسبة اقتراب شهر رمضان، تصل إلى 70%، وتشمل سلعاً عدة، أبرزها: الملابس والحقائب والأحذية خصوصاً الرياضية».

وأكّدت أن التخفيضات تضمنت خصومات كبيرة، ما أتاح لها الشراء بأسعار معقولة.

أما المستهلكة آمال سليم فقالت إن «التخفيضات تضمنت أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومستلزمات ديكور، بنسب تصل إلى 50%، مع عروض خاصة بالاسترداد النقدي، ما أتاح لها الشراء بأسعار معقولة قبل بداية الشهر الكريم».

إلى ذلك، قال المدير المسؤول في أحد المحال التجارية، عرفان إسماعيل: «تستهدف التخفيضات تلبية احتياجات المستهلكين، قبل شهر رمضان، بوقت كافٍ وأسعار معقولة». وأضاف: «هناك ارتفاع في المبيعات بنسب تصل إلى 40%، منذ بدء التخفيضات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لنسب التخفيضات المرتفعة والتنوع الكبير في العروض».

من جانبها، أكّدت مسؤولة المبيعات في محل تجاري، اريكا كارل، أن «التخفيضات تستهدف تلبية احتياجات المستهلكين قبل دخول شهر رمضان، بوقت كافٍ وبأسعار معقولة».

وتابعت: «هناك عائلات عدة تركز على شراء المستلزمات الغذائية خلال رمضان، وترغب في الوقت نفسه تجديد الأدوات المنزلية، وشراء الملابس الجديدة، قبل عيد الفطر».

وأكّدت أن التخفيضات أدت إلى رفع المبيعات بنسب راوحت بين 30% و40%.

من جهته، نصح الخبير في شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، المستهلكين بمراجعة ميزانياتهم جيداً قبل الشراء، وعدم شراء سلع ليسوا بحاجة إليها، لمجرد أنها «مخفّضة».

وأضاف أن فترتَي رمضان والعيد تشهدان عموماً ارتفاعاً في الإنفاق على السلع الغذائية، والملابس والترفيه والسفر، وشراء أي سلع قد لا يحتاج إليها الشخص بالفعل، ما يضغط على ميزانية الأسرة، وقد يعرّضها لضائقة مالية لا مبرر لها، لاسيما إذا كانت بقيم مرتفعة، ويمكن تأجيل شرائها إلى وقت آخر.

. خبير في التجزئة يُطالب المستهلكين بمراجعة ميزانياتهم جيداً قبل الشراء، ناصحاً بعدم شراء سلع ليسوا بحاجة إليها.