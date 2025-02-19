35 مليون درهم مخصصات لخفض أسعار 10 آلاف سلعة في «تعاونية الشارقة» خلال رمضان

كشفت إدارة «تعاونية الشارقة»، عن أنها رصدت مخصصات مالية تبلغ 35 مليون درهم وذلك لدعم تخفيض أسعار أكثر من 10 ألاف سلعة قبيل وخلال شهر رمضان.

وأفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، خلال لقاء صحافي عقد اليوم، أن العروض التخفيضية الخاصة بالموسم الرمضاني تشمل نسب تنزيلات تصل إلى 75% على سلع غذائية واستهلاكية في مختلف المجالات.

وأوضح أن «التعاونية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض التخفيضية خلال الشهر الكريم، لضمان توفير احتياجات الأسر المستهلكة، مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال تلك الفترة»، لافتا إلى أن السلع سيتم طرحها بالجملة بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن وبأقل الأسعار لأكبر عدد من المتسوقين.

وأضاف أن«التعاونية طرحت 3 أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، تتراوح أسعارها بين 99 درهما، و399 درهما، وتضم أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50 % تقريباً، وتتضمن منتجات أساسية كالأرز والسكر والطحين والزيوت، والعصائر، وغيرها، ويمكن للمتسوق الحصول عليها عن طريق زيارة الفروع أو عبر التسوق من الموقع الإلكتروني».

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن «التعاونية تتوقع زيادة بنسبة 10٪ في عدد المتسوقين هذا العام، إذ تجاوز عدد المتسوقين خلال العام الماضي 13 مليونا، وبلغت المعاملات اليومية 40 عملية ألف شراء»، لافتا إلى أن «التعاونية تستهدف تنفيذ خطط للتوسع خلال العام الجاري لرفع عدد منافذ البيع التابعة لها».

وأفاد بأن حملة العروض التخفيضية والتي يتم اطلاقها تحت اسم «خيرات رمضان» ستتيح تخفيف الأعباء الشرائية عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ عمدت التعاونية على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من خلال أكثر من 69 منفذاً للبيع منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة.

وأشار إلى ان «التعاونية طرحت عددا من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، إذ بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة لتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول الشهر الفضيل».