«دبي المالي العالمي» يسجل في 2024 أفضل أداء سنوي في تاريخه

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، تحقيق نتائج قياسية في عام 2024، الذي تزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيسه، مواصلاً بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة.

ووفقاً لتلك النتائج، فقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة، مقابل 5523 شركة في عام 2023، بزيادة نسبتها 25%، كما استقطب المركز 1823 شركة جديدة، ما يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25%.

بدورها، سجلت الإيرادات المجمعة لعام 2024 أكبر ارتفاع لها منذ إنشاء المركز، حيث بلغت نحو 1.78 مليار درهم (484 مليون دولار)، بزيادة قدرها 37% عن الأداء القياسي المسجل في عام 2023، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.33 مليار درهم (363 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 55%.

مركز عالمي

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يجسد هذا النمو الاستثنائي للمركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الإمارة إلى المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم»، مؤكداً سموه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق أهدافها الطموحة في توفير بيئة مالية متطورة تواكب احتياجات المستقبل.

وأضاف سموه في تدوينة على حسابه على منصة «إكس»: «النمو الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي، على مدار 20 عاماً، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ ريادة دبي المالية عالمياً، في 2024 سجل المركز أفضل أداء سنوي في تاريخه، بزيادة الإيرادات المجمعة بنسبة 37% لتصل إلى 1.78 مليار درهم، وارتفاع عدد الشركات النشطة إلى 6920 بزيادة 25%، واستقطاب 1823 شركة جديدة في أعلى معدل سنوي، وارتفاع عدد القوى العاملة إلى 46.078 شخصاً، كما شهد قطاع التكنولوجيا والابتكار نمواً غير مسبوق بنسبة 38%».

وتابع سموه: «نحصد اليوم نتاج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ونواصل تعزيز بيئة مالية عالمية متكاملة تدعم الابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ ماليةٍ عالمية تقود المستقبل».

شراكات جديدة

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «على مدار الـ20 عاماً الماضية، لعب (دبي المالي العالمي) دوراً رائداً في تحويل المشهد الاقتصادي في دبي خاصة ودولة الإمارات عموماً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 تواصل ترسيخ مكانتنا كأفضل مركز مالي عالمي في المنطقة وأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وأضاف كاظم: «تماشياً مع التزام قيادتنا الرشيدة في دبي ببناء علاقات استراتيجية مع مجتمع الأعمال الدولي، سيواصل (دبي المالي العالمي) جهوده في عقد شراكات جديدة، بما يعزز من سمعتنا ومكانتنا في قيادة مستقبل القطاع المالي».

قيادة المستقبل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يواصل (دبي المالي العالمي) ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، حيث يرحب بانضمام المؤسسات والمواهب التي تشاركنا القيم والرؤية نفسيهما لقيادة مستقبل القطاع المالي».

وأضاف: «بينما نستشرف ونتطلع إلى المستقبل، سنواصل جهودنا في التعاون مع العملاء ومختلف القطاعات والجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية، وصياغة القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار بما يضمن استمرارنا في تعزيز سمعة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي الأول في المنطقة».

قطاع التكنولوجيا والابتكار

وأشار مركز دبي المالي العالمي إلى أنه، مدعوماً بإطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، يظل قطاع التكنولوجيا والابتكار أسرع القطاعات نمواً في المركز، حيث سجل زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 1245 شركة في عام 2024.

وأسهمت الشركات الجديدة والقائمة في توفير فرص عمل أدت إلى تعزيز مستويات نمو القوى العاملة إلى 46,078 شخصاً، بزيادة قدرها 10%، وواصل المركز خلال عام 2024 استقطاب الشركات المالية الجديدة، حيث شهد انضمام شركات جديدة ومهمة للخدمات المالية ضمن منظومته.

قيادة الخدمات المالية

وأكد مركز دبي المالي العالمي أنه يضم أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية في المنطقة، ففي نهاية عام 2024، شمل ذلك أكثر من 260 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و410 شركات لإدارة الثروات والأصول بما في ذلك 75 صندوق تحوط، و125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين، كما تضم المنظومة أكثر من 70 شركة للوساطة.

وبما يعكس عمق هذه المنظومة يضم عملاء مركز دبي المالي العالمي حالياً 27 من أصل 29 بنكاً ذا أهمية على مستوى العالم، وثمانية من أصل 10 من أبرز الشركات العالمية لإدارة الأموال، وخمسة من أعلى شركات وساطة التأمين تصنيفاً، وخمسة من أكبر 10 شركات للوساطة بين المتعاملين من حيث الحجم.

وفي نهاية عام 2024 قامت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، بالتنظيم أو الإشراف على أكثر من 900 كيان.

الثروات الخاصة

ولفت «دبي المالي العالمي» إلى أن دبي تحتضن أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المركز يواصل تحقيق نمو هائل في قطاع إدارة الثروات والأصول، إذ اختارت 410 شركات «دبي المالي العالمي» ليكون مركزها المالي المفضل في المنطقة، بزيادة قدرها 60 شركة، ما يعكس زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي.

بدوره، يشهد قطاع الاستثمار البديل في المركز نمواً أسرع من السوق، إذ يضم 75 صندوق تحوط، منها 48 صندوقاً ضمن مؤسسات «نادي المليار دولار»، وأصبح المركز أحد أكبر 10 مواقع لصناديق التحوط في العالم، ويمضي قدماً ليصبح من بين أكبر خمسة مواقع في السنوات المقبلة.

ودعماً لمزيد من النمو، أعلن «دبي المالي العالمي» خلال عام 2024 عن إنشاء أول مركز من نوعه لصناديق الاستثمار من المقرر افتتاحه في عام 2025، وسيضم شركات إدارة الاستثمارات التي تتطلع إلى جمع رأس المال وتوزيعه، وإدارة الاستثمارات، والوصول إلى المواهب، وتعميق شبكاتهم.

الذكاء الاصطناعي

وأشار «دبي المالي العالمي» إلى أنه أطلق خلال عام 2024 مبادرتين مميزتين، في إطار «خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، وأصبح «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بالفعل أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والـ«ويب 3» في المنطقة، وأضاف: «لفت إطلاق رخصة دبي للذكاء الاصطناعي انتباه مجتمع التكنولوجيا الدولي، فقد حصلت أكثر من 120 شركة على الترخيص الجديد وانضمت إلى (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقه، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الهدف المُقرر في العام الأول المتمثل في 75 شركة».

ولإضافة مزيد من الثقة واليقين للسوق، أصدر مركز دبي المالي العالمي أول قانون للأصول الرقمية في العالم، لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الشركات والأفراد الذين يستخدمون العملات الرقمية.

«دبي المالي العالمي»: نمو استثنائي للشركات العائلية

يساعد مركز دبي المالي العالمي الشركات العائلية على النمو والازدهار، وخلال عام 2024 أدت زيادة ثقة العائلات بالمركز إلى نمو استثنائي، حيث يحتضن المركز أكثر من 800 شركة عائلية ارتفاعاً من 600 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 33%.

وبحلول نهاية عام 2024 أفاد «دبي المالي العالمي» بأن 120 من أغنى العائلات والأفراد، وممن لديهم حضور ضمن المركز، يديرون ثروات تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار عالمياً.

وأكد المركز أن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) يواصل تصنيف دبي باعتبارها المركز المالي الرائد في المنطقة، إذ تعد الإمارة الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي تم إدراجها ضمن المراكز الـ15 الأولى عبر فئات متعددة.