«دبي الصناعية» تستقطب استثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات بـ 350 مليون درهم في 2024

أعلنت مدينة دبي الصناعية عن إنجاز جديد، يتمثل في استقطاب استثمارات بقطاع الأغذية والمشروبات، بقيمة إجمالية تخطت 350 مليون درهم في عام 2024، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في معرض «غلفود 2025».

واستقطبت مدينة دبي الصناعية، وهي من مجمّعات الأعمال الـ10 المتخصّصة التابعة لمجموعة «تيكوم»، أكثر من 25 عميلاً ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، الذين استأجروا 1.7 مليون قدم مربّعة من المساحات الصناعية عالية الجودة في عام 2024، ويعكس ذلك النمو الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الإقليمي، وثقة المستثمرين والشركات بمكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية للابتكار والنمو ضمن أسواق جديدة.

وأكد النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، أنّ «تعزيز سلاسل التصنيع الوطنية يعدّ خطوة ضرورية لدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال قطاع الأغذية والمشروبات»، وقال: «يجب أن نعطي الأولوية لتعزيز سلاسل القيمة الشاملة التي تدعم النمو المستدام والأمن الغذائي طويل الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات».

وأضاف: «توفر مدينة دبي الصناعية البيئة الداعمة للقطاعات الصناعية والمدعومة بكل المقومات والعناصر، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات)، كما نحرص على تمكين شركات الأغذية والمشروبات من الابتكار والنمو والتوسع من دبي إلى العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».