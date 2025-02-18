غرفة دبي العالمية تطلع 415 شركة دولية على فرص قطاع الأغذية المحلي خلال "جلفود"

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض جلفود، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.

وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة.

وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الالكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028.

كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%.

وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار منذ العام 2020 وحتى عام 2024 بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس".

وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".

وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار.

ووفق العرض التعريفي فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليار دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 - 2029، وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.2% في ذات الفترة وفقاً لبيانات "يورومنيتور".

وأظهر العرض توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليار دولار في 2024 إلى 9 مليار دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.53%.

وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية على غرار الذرة والأرز والقمح على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوي مركب 3.8% في ذات الفترة.

ووفق العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%.

وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 - 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.