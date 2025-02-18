6 أسهم تستحوذ على 80.45% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«إعمار للتطوير»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، وسهم بنك «الإمارات دبي الوطني»، على نسبة 80.45% من سيولة سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 565.69 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 703.23 ملايين درهم.

وتصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 197.48 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.71%، تلاه سهم «طلبات» بنحو 133.78 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.61%، ثم سهم «إعمار للتطوير» بنحو 87.19 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.75 %.

وضمت الأسهم، سهم «سالك» بنحو 74.826 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 5.22%، يليه سهم «دبي الإسلامي» بنحو 46.243 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.13%، يليه سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 26.18 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.43%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15%، بالغاً مستوى 5374.5 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.65%، بالغاً 9618.97 نقطة بسيولة متداولة بلغت 1.024 مليارات درهم.