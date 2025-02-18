اطلاق مبيعات "برج عزيزي".. ثاني أطول برج في العالم

تطلق شركة عزيزي للتطوير العقاري، مساء اليوم، رسمياً مبيعات "برج عزيزي"، ثاني أطول برج في العالم بارتفاع يصل إلى 725 متراً، والذي يتم بناؤه في موقع استراتيجي متميز على شارع الشيخ زايد في دبي.

وسيقام حفل الإطلاق في "كوكا كولا أرينا" في "سيتي ووك" بدبي، وسيشهد أداءً مميزاً للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، ومن المتوقع أن يجمع أكثر من 15,000 من الحضور، بما في ذلك عدد من الشخصيات البارزة من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام، وشركاء في الوساطة والبنوك، بالإضافة إلى شخصيات هامة من المؤسسات المالية ومستثمرين ومؤثرين، إلى جانب العديد من المشاهير.

ومن المتوقع أن يُستكمل بناء البرج، الذي يزيد ارتفاعه عن 131 طابقاً، بحلول عام 2028، وسيشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الأجنحة والبنتهاوس والشقق ومنازل العطلات، بأسعار تتراوح بين 10,000، و17,000 درهم لكل قدم مربع. كما سيتميز البرج بفندق فخم من فئة سبع نجوم مستوحى من سبعة مواضيع ثقافية.

ويوفّر "برج عزيزي" مجموعة شاملة من المرافق، مثل المراكز الصحيّة وحمامات السباحة والساونا، بالإضافة إلى دور سينما ومراكز اللياقة البدنية وأسواق صغيرة وصالات للمقيمين ومنطقة مخصصة للأطفال.

كما سيوفّر البرج، الذي يعدّ العقار الوحيد المتاح للتملك الحرّ على شارع الشيخ زايد، مركزاً تجارياً يمتدّ على سبعة طوابق، وقاعة احتفالات فاخرة، ونادياً شاطئياً، إلى جانب منصة مراقبة فريدة من نوعها ومنطقة مصمّمة لتوفير تجارب ممتعة، ومجموعة متنوعة من المطاعم.

وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يحطّم "برج عزيزي" العديد من الأرقام القياسية العالمية الجديدة، بما في ذلك أعلى ردهة فندق في الطابق 11، وأعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى مطعم في دبي في الطابق 122، وأعلى غرفة فندقية في دبي في الطابق 118.

وسيتم تنظيم فعاليات إطلاق مبيعات إضافية بتاريخ 19 فبراير في مجموعة من الأماكن المرموقة حول العالم، بما في ذلك فندق "كونراد" في دبي، وفندق "بينينسولا" في هونغ كونغ، وفندق "دورشيستر" في لندن، وفندق "جي دبليو ماريوت جوهو" في مومباي، وفندق "نيويورك ماريوت داون تاون"، و"مارينا باي ساندز" في سنغافورة، وفندق "فور سيزونز" في سيدني، وفندق "بالاس" في طوكيو.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يمثل بدء مبيعات "برج عزيزي" لحظة فخر لنا، فهو يعد علامة بارزة في رؤيتنا لإعادة تصور مفهوم الحياة الفاخرة والابتكار في التصميم المعماري. وسيظل "برج عزيزي" رمزاً لطموح دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها نحو التميز، حيث يقدم وحدات سكنية استثنائية، ومرافق عالية المستوى، ويضع معايير جديدة في صناعة العقارات على الصعيد العالمي."

وأضاف: "أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على قيادته الحكيمة، وإلى سلطات دبي على دعمها المستمر الذي جعل من هذا المشروع الرائد".