"بلومبيرغ": "فلاي دبي" تدرس طلبية لشراء 200 طائرة

قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة فلاي دبي، تدرس شراء ما لا يقل عن 200 طائرة ضيقة البدن بالإضافة إلى خيار لـ 100 طائرة أخرى نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها.

وأضافت الوكالة: تستعد بعض من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط الآن لتجديد أساطيلها، مع مئات من عمليات الشراء المخطط لها التي ستؤكد مكانة المنطقة كمحرك رئيسي للنمو لدى الشركتين المصنعتين بوينغ وإيرباص.

وقالت «فلاي دبي»، الأسبوع الماضي الناقلة تدرس صفقة لطلب طائرات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الطلبية الجديدة خلال معرض دبي للطيران، في نوفمبر المقبل، وذكرت الشركة لـ"الإمارات اليوم"، أنها تتوقع استلام 10 إلى 12 طائرة من طلبياتها طراز "بوينغ ماكس 737" خلال العام الجاري.