85 مليون ليلة فندقية في الإمارات خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024

عقد "المجلس الاستشاري للضيافة"، اليوم اجتماعه الأول برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث ناقش المجلس آليات جديدة لتعزيز نمو قطاع الضيافة في الدولة خلال العام الجاري، وتعزيز جاذبيتها للزوار المحليين والدوليين وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية السياحية، إضافة إلى توفير البرامج السياحية التدريبية الهادفة إلى خلق فرص العمل للشباب في هذا القطاع الحيوي.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن المجلس سيواصل دوره الحيوي في تطوير قطاع الضيافة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والمساهمة في دعم تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، وذلك من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة والتي من شأنها ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

نمو قطاع الضيافة

وقال عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: "يشهد قطاع الضيافة في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى قرابة 24.9 مليون نزيل خلال الأشهر العشر الأولى من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 9.5% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2023، ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 85 مليون ليلة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة نحو 1246 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي، محققة نمواً بنسبة 2% مقارنةً بالأشهر العشر الأولى من العام 2023.

وتفصيلاً، شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية المبتكرة، والتي يمكن أن تقدمها دولة الإمارات خلال مشاركتها بصفة ضيف في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، والتي ستعقد في جنوب إفريقيا، وترتكز هذه المبادرات على تعزيز استدامة السياحة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية.

توحيد تجربة السفر

وتطرق المجلس إلى بحث مجموعة من الأفكار التسويقية لدعم الترويج لمشروع "المسارات السياحية الكبرى"، والهادف إلى توحيد تجربة السفر في إمارات الدولة السبع، وإبراز التنوع الثقافي للزوار وتشجيعهم على استكشاف الوجهات والمعالم السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها وجهة سياحية رائدة وعالمية المستوى.

وبحث المجلس إمكانية توفير برنامج تدريبي سياحي جديد وهو "معسكرات الضيافة الصيفية"، والذي يهدف إلى تعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية بالدولة، وتطوير مهارات القوة العاملة المحلية في المجالات والأنشطة الخاصة بقطاع الضيافة، وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة، وزيادة الوعي بأهمية مساهمة السياحة الإماراتية في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وسيكون البرنامج متاحاً للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً وما فوق.