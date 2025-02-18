71 مليار درهم مبيعات العقارات الفاخرة في دبي العام الماضي

توقع تقرير صادر عن شركة «FÄM العقارية» أن يواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي نموه القوي في عام 2025، مدفوعاً بطلب قوي وعرض محدود، وتدفق مستمر للأفراد الأثرياء، وأشار التقرير إلى أن مبيعات الفلل والشقق الفاخرة في دبي التي تزيد قيمتها على 15 مليون درهم ارتفعت بشكل كبير على مدى السنوات الـ10 الماضية، لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024، للعام الثاني على التوالي، بزيادة بنسبة تقارب 688% منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن ندرة العقارات الجاهزة، وسط اهتمام المشترين والمستثمرين، ستدعم استمرار نمو الأسعار في عام 2025، مبيناً أن أحدث البيانات من «DXBinteract»، أظهرت أن 16500 وحدة فقط قيد الإنشاء في قطاعات الفخامة أو الفخامة الفائقة، منها نحو 10209 وحدات يراوح سعرها بين خمسة ملايين و10 ملايين درهم، و2360 وحدة يراوح سعرها بين 10 ملايين و15 مليون درهم، و2831 وحدة يراوح سعرها بين 15 مليوناً و30 مليون درهم، و809 وحدات يراوح سعرها بين 30 مليوناً و60 مليون درهم، و330 وحدة يجاوز سعرها أكثر من 60 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «FÄM العقارية»، فراس المسدي: «تؤكد هذه الأرقام العرض المحدود للعقارات الفاخرة جداً، ما يشير إلى سوق حصرية ومحدودة للغاية، حيث من المتوقع أن يظل الطلب قوياً لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل».

وأضاف: «سيعتمد توازن العرض والطلب على كيفية استقبال المشاريع الجديدة، لكن إذا استمر تدفق نحو 6500 من الأثرياء سنوياً خلال أعوام (2024-2026)، فإن من المرجح أن نشهد طلباً ثابتاً، ما يدعم ارتفاع الأسعار».