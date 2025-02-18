2.491 مليار درهم إيرادات «تعاونية الاتحاد» خلال 2024    

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، نتائجها المالية لعام 2024، حيث أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات، ومرونة في العمليات التشغيلية، مسجلة إجمالي إيرادات بلغ 2.491 مليار درهم، منها 1.854 مليار درهم من عمليات التجزئة، و637 مليون درهم من الأنشطة التشغيلية الأخرى، بنسبة زيادة 5% مقارنة بـ 2023.

ووصلت أرباح «التعاونية» قبل اقتطاع الضريبة إلى 348 مليون درهم، بارتفاع نسبته 17.1% مقارنة بـ297 مليون درهم في عام 2023.

وذكرت «التعاونية» في بيان، أن عدد مرات استخدام وتنزيل تطبيقها الذكي وصل إلى أكثر من 203 آلاف تنزيل حتى نهاية عام 2024، فيما وصل عدد حاملي بطاقات برنامج الولاء «تميز» بفئتيها الذهبية والفضية إلى مليون و29 ألفاً و881 عضواً.

وضمن مسؤولياتها وإسهاماتها المجتمعية، أنفقت «التعاونية» 19.5 مليون درهم على البرامج الاجتماعية والتعليمية والأمنية والخيرية في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «عام 2024 شهد طفرة نوعية في تنفيذ العمليات والبرامج الاستراتيجية، ما أسهم في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية»، مشيراً إلى أن «هذه النتائج تعكس التغيرات الكبيرة التي أجرتها (التعاونية) بهدف تعزيز أرباحها وزيادة قدرتها التنافسية».

وأضاف: «الأداء المالي المتميّز هو ثمرة التزام (التعاونية) المستمر بتحقيق التميّز التشغيلي وتوسيع نطاق عملياتها الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن «(التعاونية) تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بارزة مقارنة بعام 2023، بفضل نجاح استراتيجية التحول التي يتم تنفيذها بشكل دقيق».