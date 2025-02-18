مكتوم بن محمد: سنواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهة رئيسة للقطاع المالي العالمي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة رئيس مجلس إدارة مجموعة (OCBC) «المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة»، أندرو لي.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «التقيت اليوم أندرو لي، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (OCBC) المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة، لبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة، وترسيخ شراكات دبي مع المؤسسات المالية العالمية».

وأضاف سموه: «كما ناقشنا دور دبي الحيوي كمركز مالي عالمي، يوفر بيئة داعمة ومتكاملة للأعمال والاستثمارات، ويعزز الثقة عبر سياسات داعمة للنمو المستدام، وسنواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهةً رئيسةً للقطاع المالي العالمي».

واستعرض اللقاء علاقات التعاون مع البنك الآسيوي، أحد أهم البنوك الرائدة عالمياً في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة، ويُعد الذراع المصرفية الخاصة لمجموعة (OCBC)، وهي من أكبر المجموعات المصرفية في سنغافورة، وما شهدته تلك الروابط من تطور مع انضمام البنك إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي في عام 2016، كما تم استعراض رؤية البنك لمستقبل أعماله في المنطقة انطلاقاً من دبي، مع الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لشركات ومؤسسات الخدمات المالية والمصرفية، وهو ما أهّلها لتكون أحد أهم مراكز المال والأعمال إقليمياً وعالمياً.

وتطرّق اللقاء إلى حرص دبي على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات المالية العالمية الرائدة، وهو ما أكسبها ثقة كبيرة كبيئة موثوقة للأعمال، مع تمتعها بأعلى مستويات الأمان والاستقرار، في ضوء الاهتمام بتطوير سياسات مالية مبتكرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتأكيد دور البنوك في تمويل المشروعات الاستراتيجية وتطوير التكنولوجيا المالية.

كذلك تم إلقاء الضوء على ما تقدّمه دبي من حوافز وممكنات داعمة لنجاح أعمال المؤسسات والشركات المالية، من بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تشريعية وتنظيمية متطورة تكفل البيئة المثالية لحماية مصالح شركائها في مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع المالي.

حضر اللقاء المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.

يشار إلى أن «بنك سنغافورة» يُعدّ من أبرز البنوك المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة، على مستوى آسيا والعالم، وحقق نمواً لافتاً في قيمة الأصول التي يتولى إدارتها، إذ ارتفعت من 20 مليار دولار في عام 2010، إلى 116 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، ويقدّم البنك خدمات مالية متطورة ومجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، منها الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط المالي، والصناديق الائتمانية.