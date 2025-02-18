«طيران الإمارات» تعزّز خدمتها إلى روما برحلة يومية ثالثة

أعلنت «شركة طيران الإمارات»، أمس، عن إعادة تشغيل رحلتها اليومية الثالثة بين دبي وروما، اعتباراً من الأول من يونيو 2025، حيث ستسهم هذه الرحلة في إضافة أكثر من 2530 مقعداً أسبوعياً بين المدينتين، لمواكبة الطلب المتزايد وتوفير مرونة أكبر للمسافرين أثناء التخطيط لرحلاتهم.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنها ستشغل الرحلة الثالثة بطائرتها الـ«بوينغ -300ER777»، موضحة أن الرحلة «ئي كيه 99» ستغادر من دبي الساعة 03:30 فجراً لتصل إلى روما الساعة 07:40 صباحاً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 100» من روما الساعة 11:30 ظهراً لتصل إلى دبي الساعة 19:20 مساء (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وروما).

وجاء اختيار توقيت الرحلة الإضافية لتوفير اتصال أفضل للمسافرين إلى الوجهات الشهيرة عبر شبكة «طيران الإمارات»، بما في ذلك ملبورن، وسيدني، وبانكوك، وكوالالمبور، ومومباي، وكراتشي، ووجهات رئيسة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهندي.

وستوفر الرحلة اليومية الثالثة لـ«طيران الإمارات» بين دبي وروما للمسافرين ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يمكن تحويلها إلى أسرّة مستوية في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

وتخدم «طيران الإمارات» إيطاليا منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أطلقت أولى رحلاتها إلى روما في عام 1992، فيما تشغّل الناقلة حالياً رحلات أيضاً إلى ميلانو وفينيسيا وبولونيا، على متن 42 رحلة أسبوعياً بمزيج من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، إضافة إلى رحلة مباشرة بين ميلانو ومطار جون إف كينيدي نيويورك بطائرات الـ«إيرباص A380».

ومن المقرر أيضاً أن تشغّل «طيران الإمارات» أحدث طائراتها، من طراز «إيرباص A350»، على رحلاتها إلى بولونيا في الأشهر المقبلة.

وبخلاف عملياتها، ترعى «طيران الإمارات» نادي «إيه سي ميلان» منذ عام 2007، حيث عزّزت الروابط بين جماهير الروسونيري في جميع أنحاء العالم وفريقها المفضل.