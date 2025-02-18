مؤشر «دبي المالي» يقفز إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2008

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس، 0.39% إلى 5382.85 نقطة، ليعاود الصعود وبلوغ أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، مع وصول مستويات السيولة إلى 962.2 مليون درهم.

وعزّز «دبي المالي» مكاسبه منذ بداية عام 2025 حتى نهاية تعاملات أمس، رابحاً نحو 39.87 مليار درهم، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 906.905 مليارات درهم في نهاية آخر جلسات عام 2024، إلى أكثر من 946.775 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية العام الجاري، قفز مؤشر السوق بنسبة 4.34%، مرتفعاً من مستوى 5158 نقطة في نهاية العام الماضي إلى مستوى 5382.85 نقطة أمس، مقترباً بذلك من الوصول إلى المستوى القياسي 5400 نقطة.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب، بلغت خلال فترة الرصد، نحو 745 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 11.912 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 11.167 مليار درهم.

وبلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 10.972 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 10.266 مليارات درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 7.6 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.658 مليار درهم، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 11.495 مليار درهم، ليكون صافي الاستثمار المؤسسي نحو 163 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد نحو 7.388 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 7.196 مليارات درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 192 مليون درهم.