5500 عارض من 129 دولة يشاركون في "جلفود 2025"

أفادت شركات وهيئات محلية وعالمية، بأن معرض جلفود، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، يعد منصة لتعزيز التعاون والابتكار والتقدم في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أن المعرض يوفر فرص كبيرة لزيادة صادارتها من الأغذية إلى الإمارات ودول المنطقة.

يقام المعرض تحت شعار «المرحلة القادمة في مجال الأغذية»، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10 آلاف زائر إلى جانب مشاركة أكثر من 5500 عارض من 129 دولة، وأهم الرؤساء التنفيذيين في قطاع الأغذية والمشروبات عالميًا، إضافة إلى قادة المجال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى صفقات تجارية بقيمة 20 مليار دولار.

معرض جلفود

وتفصيلا، قال رفيق لاوندي، الرئيس التنفيذي لقطاع النمو المؤسسي، مجموعة اغذية الاماراتية إن معرض جلفود يُعد حدثًا محوريًا لمجموعة أغذية، حيث يمثل منصة لتعزيز التعاون والابتكار والتقدم في قطاع الأغذية والمشروبات. وكأحد أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، يجمع جلفود بين كافة الأطراف لاستكشاف التوجهات الناشئة، والتصدي للتحديات المشتركة، واغتنام الفرص الجديدة.

وأضاف: "بالنسبة لمجموعة أغذية، يظل التركيز منصبًا على تقديم منتجات عالية الجودة ومستدامة تجمع بين سبل الاتاحة والقيمة المضافة، مما يضمن استفادة المستهلكين والشركات على حدٍ سواء من ابتكاراتنا. كما يمثل الحدث فرصة للتواصل المباشر مع المستهلكين، مما يمكننا من مواكبة تطلعاتهم المتغيرة وفهم ديناميكيات السوق بشكل أعمق".

وتابع لاوندي : "يشهد قطاع الأغذية والمشروبات تحولًا كبيرًا مدفوعًا بتغير تفضيلات المستهلكين وازدياد الوعي بالصحة والاستدامة والراحة. ومن أبرز الاتجاهات المستقبلية، الطلب المتزايد على المنتجات المغذية، والتي تقدم فوائد صحية إضافية. وتشير الدراسات إلى أن 88.5% من المستهلكين على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل المنتجات المستدامة، مما يعكس تزايد الاهتمام بالتغليف الصديق للبيئة، والإنتاج منخفض الانبعاثات الكربونية. وفي أغذية، يعد هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، سواء من خلال منتجات "بي إم بي" المغذية والمستدامة، أو من خلال جهودنا المستمرة لتطوير حلول تعبئة وتغليف أكثر استدامة. كما تلعب التكنولوجيا دورًا متزايدًا في تشكيل مستقبل القطاع، وتعد برسم مستقبل أكثر استدامة".

وقال لاوندي: "خلال جلفود 2025، ستقدم مجموعة أغذية محفظتها الكاملة عبر قطاعاتها الأربع الأساسية، في تأكيد على التزامها بالجودة والاستدامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين في المنطقة وخارجها. كما سنعلن خلال الحدث عن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مغ علامات تجارية إقليمية وعالمية، مما يعزز حضور مجموعة أغذية في الأسواق الرئيسية ويوسع نطاق شراكاتها الاستراتيجية. وتواصل مجموعة أغذية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع التركيز على تعزيز قدراتها الإنتاجية، وترسيخ حضورها الإقليمي ومن أبرز محطات هذا التوسع، افتتاح مصنع البروتين في السعودية في يوليو 2024، باستثمار قدره 90 مليون درهم.

وفي مصر، تم إطلاق خط إنتاج الفراولة المجمدة بتقنية التجميد السريع IQF في مصر خلال الربع الأول من عام 2024، مما عزز تواجد المجموعة في الأسواق العالمية.

وأكد انه رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية الحالية في المنطقة، فإن أعمال مجموعة أغذية لم تتأثر، وذلك بفضل انتشارها الجغرافي الواسع ومحفظتها المتنوعة والمتوازنة. إن العمل في أسواق متعددة وعبر فئات منتجات مختلفة يمنح المجموعة قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل بمرونة وكفاءة مع أي تحديات محتملة.

وكإجراء احترازي، عززت المجموعة نسبة تغطية المخزون لضمان استمرارية سلسلة التوريد وتوافر المنتجات في جميع الأسواق، مما يضمن استمرار العمليات دون انقطاع. تعكس هذه الخطوة النهج الاستباقي للمجموعة في تعزيز مرونة الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتلبية الطلب الاستهلاكي رغم التحديات الخارجية. وعلاوة على ذلك، تساعد المحفظة المتنوعة استراتيجياً في التخفيف من تقلبات التكاليف. فبينما انخفضت أسعار بعض السلع عالميًا، لا تزال فئات رئيسية مثل الكاكاو والقهوة عند مستويات مرتفعة. وهنا يبرز دور فريق المشتريات المركزي في "أغذية"، حيث يراقب السوق عن كثب لاتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على رؤى تحليلية، مما يتيح للمجموعة اغتنام الفرص، والتحكم في التكاليف، وتأمين أفضل الأسعار.

الصادرات إلى الإمارات

من جانبه قال ميجات إسكندر، المفوض التجاري الماليزي لدى دولة الإمارات، إن "الإمارات تستقبل نحو 33.3% من إجمالي صادرات بلاده إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 37.3% من 125.1 مليون دولار عام 2023 إلى 171.8 مليون دولار عام 2024، مما يعكس دورها كمركز استراتيجي لتوزيع المنتجات الغذائية الماليزية في المنطقة".

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش معرض "جلفود 2025"، بمشاركة وفد ماليزي تحت مظلة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية "ماتريد"، يضم 91 شركة وأربع وكالات حكومية، حيث تعرض ماليزيا للمرة الأولى مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأغذية الجاهزة، العضوية، الصحية، المجمدة، والمأكولات التقليدية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في الإنتاج.

وقال إن قطاع الأغذية من بين أكبر خمسة قطاعات تصديرية ماليزية إلى الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات الغذائية الماليزية إلى الدولة نحو 773.2 مليون رينغيت ماليزي في عام 2024.

الإمداد الغذائي

وأوضح المفوض التجاري الماليزي أن ماليزيا تتبنى التكنولوجيا لتعزيز كفاءة واستدامة سلسلة الإمداد الغذائي، مع تطوير منتجات تلبي تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مثل الوجبات الجاهزة والأطعمة الوظيفية والمنتجات الصحية دون المساس بالجودة، مشيراً إلى أن مشاركة ماليزيا في "جلفود" لا تقتصر على عرض المنتجات فحسب، بل تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية، بناء التعرف على العلامة التجارية، واكتساب معلومات قيمة عن السوق.

وأضاف أن ماليزيا تعرض خلال "جلفود 2025" مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الوجبات الجاهزة، الأسماك والدجاج المتبل، المأكولات التقليدية، مكونات الطعام، المشروبات، الصلصات، والأطعمة الصحية والعضوية، حيث تم اختيار الشركات الماليزية المشاركة بعناية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستعدة لاختراق الأسواق العالمية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الماليزية الحاصلة على شهادات الحلال.

قطاع الأغذية

من جهته، قال ناينا ميريكان، رئيس مجلس إدارة "ماتريد": "نحن واثقون أن مشاركتنا في جلفود 2025 ستعزز حضور ماليزيا في قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً". فيما أوضح محمد مصطفى عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لـ "ماتريد"، أن ماليزيا تستهدف عبر المعرض توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، مشيراً إلى أن ماليزيا توفر دعماً واسع النطاق للشركات الماليزية من خلال برامج مطابقة الأعمال وإحاطات استخبارات السوق، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المعرض.

عروض مباشرة

إلى ذلك، تشارك الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) في معرض "جلفود 2025"، من خلال "مختبر الطعام الإيطالي"، الذي يهدف إلى تعزيز التفاعل مع محترفي القطاع عبر عروض طهي مباشرة ودروس رئيسية بمشاركة نخبة من الطهاة الإيطاليين. وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً للصادرات الغذائية الإيطالية، حيث سجلت نمواً بنسبة 6% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إجمالي قيمتها إلى 344 مليون يورو.

ومن أبرز المنتجات التي شهدت زيادة في الصادرات: منتجات الألبان بنسبة 36% إلى 30 مليون يورو، والمخبوزات بنسبة 23% إلى 55 مليون يورو، والمشروبات بنسبة 32% إلى 29 مليون يورو.

وأكد لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، أهمية السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن الأغذية الإيطالية تعكس تراثاً ثقافياً غنياً، وأن إيطاليا تسعى لتعزيز حضورها في هذه السوق عبر منصة "جلفود".

من جانبه، أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، أن الإمارات شريك إستراتيجي، وأن "مختبر الطعام الإيطالي" يهدف إلى عرض جودة المنتجات الإيطالية وتعزيز فرص التعاون مع العاملين في قطاع الأغذية.