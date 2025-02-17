شركات وطنية وعالمية تعرض تقنيات عسكرية متطورة بـ"الذكاء الاصطناعي"

كشفت شركات وطنية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية، خلال أجنحتها المشاركة في المعرض عن أحدث تقنياتها الدفاعية والأمنية المتطورة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المسيرة مثل الطائرات والزوارق والآليات المسيرة وغيرها.

وأعلنت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات، مشيرة إلى أنها توسّع قدراتها ضمن مجال الاتصالات الآمنة ومكافحة الطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية عبر عرض هاتف" كاتم إكس 3 إم"، جهاز الاتصالات المتين والآمن والنموذجي المعدّ لمهام الاتصالات الحساسة في ميدان المعركة، ونظام "شادو 3 "المحمول وذاتي القيادة المضاد للطائرات دون طيار؛ ونظام المراقبة "بوردر شيلد"، من بين حلول أخرى.

وكشفت عن مجموعتها الأكثر تطوراً حتى الآن من أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والأنظمة الكهروبصرية، وتشمل أجهزة مدمجة صلبة مانعة للاهتزاز، وكاميرات كهروبصرية عالية الدقة من طرازات "مرصاد"، ورادارات من الجيل المقبل من محفظة طرازات "تواق"، التي جرى اختبارها مؤخراً في دولة الإمارات.

وتضم الحلول الجديدة التي تطلقها ايدج في القطاع الجوي "أنافيا HT-750"، الطائرة المروحية فائقة التكنولوجيا ذات الحمولة العالية والتي تمتلك قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع، و"P145i"، محرك الطيران المصمم للعمل في كل الأحوال الجوية وسداسي الأسطوانات وثنائي الأشواط بسعة 1.8 لتر والذي يعمل بحقن الوقود، والذي تصنّعه شركة "باورتك" التي أطلقتها مجموعة ايدج مؤخراً.

وتشمل حلول القطاع البري الجديدة مركبة هافوك القتالية الروبوتية، التي تنتجها شركة "ميلرم للروبوتات "ومقرها إستونيا، وسلسلة طرازات الجيل الثاني من مركبة عجبان التي تنتجها شركة نمر، والتي تشمل ثلاث مركبات مدرعة جديدة ومتعددة الأدوار (عجبان 441AE، وعجبان 432AU، وعجبان 452A). وضمن فئة الأسلحة الخفيفة، تشمل المنتجات الجديدة بندقية كراكال القناصة متعددة العيارات (CSRM).

وأطلقت ايدج سفينة من طراز FA-400 التي يبلغ طولها 45 متراً وتمثل الجيل المقبل من سفن الدوريات البحرية، والتي جرى تصميمها بملكية فكرية وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكشف "فضاء"، ذراع ايدج لتكنولوجيا الفضاء، عن "TACTICA"، نظام القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وتبادل المعلومات والذي يسخّر قوة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث ثورة في مجال استخبارات الفضاء.



وتم تصميم نظام" TACTICA " لتعزيز عملية اتخاذ القرار وفعالية المهام، ما يمثل شهادة على الريادة التكنولوجية لـ "ايدج" في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة أن إطلاق الحلول الجديدة يأتي ليعزز محفظة المجموعة المتنوعة لتصل إلى 216 منتجاً فريداً، ما يمكنّها من تعزيز السيادة الوطنية على أنظمة الدفاع الحيوية، ومواصلة نموها دولياً من خلال الشراكات والصادرات.

وأضافت أنها تواصل تحقيق تغييرات جذرية في معايير الصناعة ضمن المجالات الجوية والبرية والبحرية فضلاً عن الإنترنت والفضاء، بسرعة وكفاءة أكبر بدءاً من مرحلة التطوير إلى التسليم وبأسعار تنافسية جداً ويشمل ذلك حلول الاتصال عالمية المستوى، وحلول التشفير السيادية وقدرات ما بعد الكم، وأيضاً من خلال قيادة عمليات تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكيف مع البيئات التشغيلية الحديثة.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج حمد المرر، في تصريح صحافي: " نحرص على ترسيخ مكانة ايدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ترسم ملامح مستقبل الحروب. لا ريب أن هذه الباقة من الحلول لا تشكّل أكبر حجم لعروضنا ، بل تُظهر الأكثرها تقدماً وتطوراً، حيث نُقدّم حلولاً من الجيل المقبل والتكنولوجيا المهمة التي تدعمها. لقد تخطيّنا بالفعل مرحلة توفير أنظمة منفصلة نحو تطوير قدرات متكاملة ومتعددة المجالات تهدف إلى تحسّن فعالية المهام، وتضمن التفوق التشغيلي. وبدءاً من المنصات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة ووصولاً إلى الاتصالات الآمنة وحلول مكافحة الطائرات دون طيار، جرى تصميم كل منتج نكشف عنه خلال آيدكس 2025 لتحقيق تأثير واقعي هائل. ومن خلال توسيع آفاق الابتكار التكنولوجي ودفع عجلة التعاون في منظومتنا ككل، نعمل على تعزيزمكانة ايدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ".

وكشفت «إنيرون» (Eneron)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «كينتسوجي القابضة» (Kintsugi Holding) - المؤسسة الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي - عن أحدث ابتكاراتها في مجال المركبات الأمنية المتخصصة.

النموذج الأول هو المركبة "ماغنوس" (Magnus)، والثاني هو المركبة المفاهيمية "ماغنوم" (Magnum). وتمثل هاتان المركبتان تطوراً نوعياً في مجال أمن الحدود وأنظمة المراقبة والاستجابة للطوارئ، وذلك من خلال وضع معايير جديدة في تصميم وتصنيع المركبات المتخصصة للجيل القادم.

وتهدف "إنيرون" إلى مواكبة التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود من خلال تطوير حلول مبتكرة تجمع بين التقنيات المتقدمة والتصميم المستقبلي، إذ تتميز المركبتان الجديدتان "ماغنوس" و"ماغنوم" بمجموعة من التقنيات الثورية، منها أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقدرة على التنقل الذاتي، والخصائص القابلة للتكيف مع مختلف المهام الأمنية. وتضم المركبتان نظاماً متكاملاً للمراقبة يغطي محيطاً كاملاً بزاوية 360 درجة، مع إمكانية إطلاق طائرتين مسيّرتين للمراقبة الجوية، وقدرات متقدمة للدوريات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح الكشف السريع عن عمليات التهريب والتهديدات الأمنية على الحدود والتصدي لها. كما زُودت المركبتان بأحدث تقنيات الحماية من الهجمات السيبرانية والإلكترونية، بما في ذلك أنظمة مضادة لتشويش إشارات تحديد المواقع العالمي، وشبكات اتصال متداخلة، ونظم اتصالات آمنة، مما يضمن استمرار عملها بكفاءة حتى في الظروف الصعبة والمعادية.

وتستند المركبتان الجديدتان إلى تقنية مبتكرة طورتها شركة إنيرون في مجال أنظمة الدفع الهجينة لتمديد المدى، حيث تجمع المركبتان بين قدرتهما على قطع مسافات طويلة مع أداء متميز، إضافة إلى القوة الفائقة والاستدامة البيئية لضمان الأداء المثالي سواء في المناطق الحضرية أو التضاريس الوعرة الصعبة. وقد صممت الشركة المركبتين لتلبية متطلبات ومهام حماية الحدود المعقدة وإنفاذ القانون، فزودتهما بمرونة عالية تتيح العمل بأنماط مختلفة، مثل نمط المراقبة الصامتة، والتشغيل الكهربائي الكامل، وإمكانية العمل كمحطة شحن متنقلة، ما يجعل من المركبتين عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه في العمليات الأمنية المعقدة وعمليات إنفاذ القانون.

وتشهد فعاليات معرض آيدكس عودة مركبة "ماغنوس" المتخصصة، التي سبق عرضها في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2024"، وذلك بالتعاون مع الحرس الوطني، حيث تمثل المركبة نموذجاً متقدماً يضم أحدث التقنيات، بما في ذلك معالجان متطوران من نوع "إنفيديا أورين" ونظام حوسبة سحابية هجين، مما يتيح معالجة البيانات فورياً وتنسيق عمل الأسطول وتحديث الأنظمة عن بُعد لضمان الجاهزية القصوى للمهام. كما يشهد المعرض عرض المركبة "ماغنوم"، التي سبق أن حظيت باهتمام كبير في معرض "جيتكس 2024" خلال عرضها بالتعاون مع شرطة أبوظبي، لتؤكد مكانتها كمركبة دورية متطورة قادرة على العمل في مختلف التضاريس مع قدرات تكتيكية متقدمة.

واستعرضت الشركات المشاركة في معرض "آيدكس"، أحدث التطورات في مجال التقنيات الدفاعية والأمنية المتطورة، من ضمنها الأمن السيبراني، والحلول المستقبلية للدفاع، ويوفر المعرض منصة للتعاون والابتكار الدولي.

ويُضم معرض نافدكس 2025، معرض الدفاع والأمن البحري الرائد في المنطقة، أحدث التقنيات البحرية، والعروض الحيّة المباشرة، والمساحات المخصصة للسفن الحربية في مارينا أدنيك – الواجهة البحرية.

واستقبل المعرضان هذا العام عدد غير مسبوق من العارضين والمشاركين، إذ وصل عددهم لـ 1565 شركة دفاعية وأمنية من 65 دولة، بزيادة قدرها 16% عن الدورة السابقة.

كما ضم المعرض القاعة 14، المنصة المتخصصة لحلول الدفاع الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات، والتي ستجمع القادة العسكريين والمتخصصين و38 شركة من 13 دولة لمناقشة أحدث الابتكارات في هذه المجالات الحيوية.