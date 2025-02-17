مكتوم بن محمد يناقش مع رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة دور دبي الحيوي كمركز مالي عالمي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الاثنين أندرو لي، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة، رئيس مجلس إدارة مجموعة (OCBC) "المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة".

واستعرض اللقاء علاقات التعاون مع البنك الآسيوي، أحد أهم البنوك الرائدة عالمياً في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة، ويُعد الذراع المصرفي الخاص لمجموعة (OCBC)، وهي من أكبر المجموعات المصرفية في سنغافورة، وما شهدته تلك الروابط من تطور مع انضمام البنك إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي في العام 2016، كما تم استعراض رؤية البنك لمستقبل أعماله في المنطقة انطلاقاً من دبي، مع الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لشركات ومؤسسات الخدمات المالية والمصرفية، وهو ما أهّلها لتكون أحد أهم مراكز المال والأعمال إقليمياً وعالمياً.

وتطرّق اللقاء إلى حرص دبي على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات المالية العالمية الرائدة، وهو ما أكسبها ثقةً كبيرةً كبيئة موثوقة للأعمال مع تمتعها بأعلى مستويات الأمان والاستقرار، في ضوء الاهتمام بتطوير سياسات مالية مبتكرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتأكيد دور البنوك في تمويل المشروعات الاستراتيجية وتطوير التكنولوجيا المالية.

كذلك تم إلقاء الضوء على ما تقدّمه دبي من حوافز وممكنات داعمة لنجاح أعمال المؤسسات والشركات المالية، من بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تشريعية وتنظيمية متطورة تكفل البيئة المثالية لحماية مصالح شركائها في مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع المالي.



وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، : التقيت اليوم أندرو لي، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (OCBC) "المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة" لبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة وترسيخ شراكات دبي مع المؤسسات المالية العالمية.

وأضاف سموه: "كما ناقشنا دور دبي الحيوي كمركز مالي عالمي يوفر بيئة داعمة ومتكاملة للأعمال والاستثمارات، ويعزز الثقة عبر سياسات داعمة للنمو المستدام. وسنواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات ودبي كوجهةٍ رئيسية للقطاع المالي العالمي.



حضر اللقاء هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن "بنك سنغافورة" يُعدّ من أبرز البنوك المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة، على مستوى آسيا والعالم. وقد حقق البنك نمواً لافتاً في قيمة الأصول التي يتولى إدارتها، إذ ارتفعت من 20 مليار دولار في العام 2010، إلى 116 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023. ويقدّم البنك خدمات مالية متطورة ومجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ومنها الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط المالي، والصناديق الائتمانية.