الأسواق تستعد لرمضان بعروض مبكّرة وموسّعة

طرحت منافذ بيع في أسواق دبي والشارقة عروضاً موسّعة ومبكّرة على سلع غذائية واستهلاكية متنوعة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وبنِسَب تخفيضات تراوح بين 15 و60%.

وأظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» شمول التخفيضات سلعاً متنوعة، فضلاً عن طرح علامات تجارية متعددة من السلعة الواحدة، فضلاً عن طرح أوزان وأحجام مختلفة من السلعة نفسها، خلافاً لما هو معتاد في عروض معظم العام.

ورحب مستهلكون في تعليقات لهم لـ«الإمارات اليوم» بالعروض المبكرة، لافتين إلى أنها شملت طائفة واسعة ومتنوعة من السلع الأساسية والغذائية.

وأكدوا أن الطرح المبكّر للعروض والتخفيضات يتيح لهم شراء احتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان قبل وقت كافٍ، وأن المقارنة بين الأسعار في منافذ البيع التقليدية والمنصات الإلكترونية المختلفة، يتيح الشراء بعيداً عن التزاحم الذي يحدث قبيل دخول شهر رمضان مباشرة.

وشددوا على أهمية الاستمرار في تنويع السلع المشمولة بالتخفيضات، وتوافر مخزون كافٍ من تلك السلع، نظراً إلى نفادها سريعاً بسبب الإقبال الكبير عليها.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع في قطاع تجارة التجزئة إن ارتفاع التنافسية بين منافذ البيع، إضافة إلى دخول منصات التجارة الإلكترونية على القطاع، دعما الطرح المبكر للعروض الرمضانية الموسعة، مواكبةً لارتفاع الطلب الاستهلاكي قبيل شهر رمضان المبارك وخلاله، ورغبة المنافذ في زيادة حصص مبيعاتها السوقية.

ولفتوا إلى عروض بتخفيضات تصل إلى 60% على السلع الأساسية والغذائية، فضلاً عن استرداد نقدي لدى بعض منافذ البيع.

مطالب مستهلكين

وقال المستهلك أحمد رضا: «شهدت الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، طرح عروض تخفيضات بنِسَب متباينة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يعد من المظاهر الإيجابية التي تتيح للعائلات شراء احتياجاتها قبل دخول شهر الصوم بفترة كافية».

وشدد رضا على ضرورة توفير مخزون كافٍ من السلع المشمولة بالعروض التخفيضية، خصوصاً مع تزايد الطلب الاستهلاكي خلال شهر الصوم، وسرعة نفاد الكميات المعروضة.

من جانبه، قال المستهلك علي كمال: «من المهم التوسع في طرح عروض رمضان قبل دخول شهر الصوم، كما أن من الضروري تنويع السلع المشمولة في تلك العروض، وتوفير مخزون كاف منها».

واتفق المستهلك إبراهيم يحيى، كذلك على أهمية توفير مخزون كاف من السلع المشمولة بالعروض، كونها تنفد بشكل سريع، نظراً لإقبال المستهلكين عليها، مشيراً إلى أن العروض الموسعة قبيل شهر رمضان تنعكس بشكل مفيد على العائلات والمتسوقين عموماً.

في السياق نفسه، رأى المستهلك حسن سامي، أن العديد من منافذ البيع يتيح عروضاً للتخفيضات بشكل مبكر قبيل شهر رمضان، لكنها لا تهتم بشكل كبير بتنويع تلك العروض أو بتوفير مخزون كاف منها.

سلع متنوعة

من جهتها، قالت المستهلكة ريم محمود: «نسب التخفيضات الرمضانية المبكرة في منافذ البيع تجاوزت 50%، وشملت مجموعة واسعة من السلع الأساسية وغير الأساسية».

وأضافت: «طرح منفذ بيع عرضاً على علامة تجارية من الدجاج الطازج، لينخفض السعر من 29.40 درهماً إلى 24.60 درهماً، بانخفاض نسبته 16.3%، كما عرض صنفاً من الطحين بـ12.19 درهماً للعبوة مقابل 21.50 درهماً سابقاً، بتراجع نسبته 43.3%».

وأشارت كذلك إلى عرض على صنف من الحليب، لينخفض سعره من 22.75 درهماً إلى 13.95 درهماً، بانخفاض نسبته 38%، فضلاً عن نوع مناديل ورقية انخفض سعره من 21.50 درهماً إلى 9.95 دراهم بانخفاض بلغت نسبته 54% تقريباً.

وأكدت محمود أن طرح العروض مبكراً أمر مرحب به، وإيجابي، ويتيح شراء احتياجات العائلة قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف، فضلاً عن المقارنة السعرية بين منافذ البيع المختلفة، وأيضاً المقارنة مع منصات التجارة الإلكترونية.

علامات تجارية

بدوره، قال المستهلك يوسف جلال إن التخفيضات الموسعة شملت عدداً كبيراً من السلع الغذائية وغير الغذائية وبنِسَب جاوزت 50%، لافتاً كذلك إلى طرح تخفيضات على علامات تجارية مختلفة من السلعة نفسها، وبأحجام مختلفة، خلافاً لما هو معتاد في تخفيضات سابقة كانت تقتصر على علامة تجارية واحدة، أو حجم واحد في الغالب.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظت طرح منفذ بيع عرضاً يتضمن ثلاث عبوات زيت طهي (1.5 لتر لكل منها)، لينخفض السعر من 70.80 درهماً إلى 34.50 درهماً، بتراجع نسبته 51%، كما طرح عرضاً يتضمن عبوتَي زيت من علامة تجارية أخرى (1.5 لتر) من 37 درهماً إلى 21.90 درهماً، بانخفاض نسبته 41%، وعرضاً على نوع ثالث بسعر 25.90 درهماً مقابل 47.95 درهماً سابقاً، بانخفاض نسبته 46% تقريباً».

وأشار كذلك إلى طرح تخفيض على صنف شاي يحظى بطلب كبير، لينخفض سعره من 42.25 درهماً إلى 29.95 درهماً، بانخفاض نسبته 29%، وعلى مسحوق غسيل والذي تراجع سعره من 83.50 درهماً سابقاً إلى 48.95 درهماً في العروض الحالية بانخفاض نسبته 41.4%.

وأكد أن طرح تخفيضات مبكرة يتيح للعائلات شراء احتياجاتها في الوقت الذي يناسبها، ويجنبها أي ازدحام متوقع نتيجة الإقبال على منافذ البيع في أول ليلة من شهر رمضان.

سلع رمضانية

واتفق المستهلك عادل فوزي في أن للتخفيضات المبكرة فوائد عدة على المستهلكين، إذ تتيح لهم الشراء من دون تعجل، فضلاً عن مقارنة السلع والأسعار.

ولفت إلى أن نسب التخفيضات جاوزت 47%، وشملت سلعاً متعددة، وأخرى يندر طرح تخفيضات عليها، لافتاً إلى أن منفذ بيع طرح عروضاً على أصناف محدودة من اللحوم بتخفيضات راوحت بين 12 و18%، فضلاً عن عروض على مكعبات مرقة الدجاج من صنف يندر طرح تخفيضاً عليه، لينخفض السعر من 23.95 درهماً إلى 19.95 درهماً، كما شملت التخفيضات سلعاً يكثر استهلاكها في شهر رمضان مثل «الجيلي» الذي انخفض سعره من 28.80 درهماً إلى 16.95 درهماً بنسبة انخفاض جاوزت 41%، والقشدة من 61.20 درهماً إلى 51 درهماً بانخفاض 16.6%، و«كريم كراميل» من 35.40 درهماً إلى 18.50 درهماً بنسبة جاوزت 47%.

أما المستهلكة أماني ماهر فأشارت إلى التنوع الكبير في التخفيضات، لافتة إلى العروض الخاصة بالتمور وبنسب تراوح بين 10 و20%، وعروض أجهزة إعداد الطعام بنسب تراوح بين 16 و60%.

حملات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»: «طرحت (التعاونية) خلال الفترة الأخيرة تخفيضات على أكثر من 5000 سلعة غذائية واستهلاكية، وبنسب تصل إلى 60% بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك»، لافتاً إلى أن تلك التخفيضات تستمر عبر 12 حملة متنوعة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف الهاشمي: «حرصت (تعاونية الاتحاد) على تنويع السلع المشمولة ضمن عروضها خلال شهر الصوم، مع توفير مخزون كافٍ لتخفيضات الموسم الرمضاني بالتنسيق مع شركات التوريد المختلفة»، مؤكداً أن «العروض التخفيضية طرحت في جميع فروع التعاونية في إمارة دبي، إضافة إلى الموقع والمتجر الإلكترونيين».

استرداد نقدي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» في دولة الإمارات، جون لوك جرازياتو، إن «سلسلة متاجر (كارفور)، التي تمتلك (شركة ماجد الفطيم) الحقوق الحصرية لتشغيلها في دولة الإمارات، طرحت عروضاً بتخفيضات تصل إلى 60%، بمناسبة شهر رمضان المبارك».

وأكد أن «عروض التخفيضات ستشمل مجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة والمنتجات الأساسية، إضافة إلى عروض تتيح للمتعاملين الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 10%، حصرياً لحاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي».

اتفاقات التوريد

في السياق نفسه، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشاك: «تشهد الأسواق حالياً مظاهر تنافسية بين المتاجر التي طرحت عروضاً موسعة للتخفيضات بنسب تراوح بين 15 و60% بمناسبة اقتراب شهر رمضان».

وأضاف: «التنوع في سلع العروض يعتمد على الاتفاقات مع شركات التوريد، لطرح التخفيضات الرمضانية، إضافة إلى التنسيق لتوفير مخزون كاف من السلع الرمضانية بالتنسيق مع شركات التوريد».

أما مدير التسويق في سلسلة متاجر تجزئة، محمد منصور، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتفاع حدة التنافسية هي التي دعمت الطرح المبكر للعروض الرمضانية الموسعة»، مؤكداً أن تلك العروض تواكب ارتفاع الطلب الاستهلاكي قبيل شهر رمضان المبارك وخلاله، الأمر الذي حفز بدوره العديد من المتاجر على طرح عروض مبكرة لزيادة حصص مبيعاتها السوقية.

تخفيضات بنِسَب كبيرة خلال الفترة المقبلة

قال المسؤول في منفذ بيع، علي داود، لـ«الإمارات اليوم»: «يعدّ شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد مبيعات كبيرة في منافذ البيع، ما شجعها على طرح تخفيضات في عدد كبير من السلع».

وأكد أن «المنافسة القوية بين منافذ البيع، والمنافسة مع منصات لتجارة الإلكترونية، دعمتا طرح العروض مبكراً، وشمولها عدداً كبيراً من السلع والعلامات التجارية».

من جانبه، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، حسن رزق: «فضّل عدد من منافذ البيع طرح تخفيضات مبكرة خاصة بشهر رمضان المبارك، حتى تستطيع طرح تخفيضات على عدد كبير من السلع والعلامات التجارية التي تلائم المستهلكين، بحسب تفضيلاتهم ودخولهم، فضلاً عن تجنب الازدحام الذي يحدث ليلة دخول رمضان مباشرة».

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تخفيضات بنسب كبيرة على المزيد من السلع والعلامات التجارية، بما فيها السلع الأساسية.

• تخفيضات منافذ البيع على السلع المتنوعة وصلت إلى 60% قبيل شهر رمضان.

جولة ميدانية

أظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» شمول التخفيضات سلعاً متعددة أبرزها:

• اللحوم المبردة

• الدواجن الطازجة والمجمدة

• الأرز

• الزيوت

• الطحين

• الحليب المجفف

• مرقة الدجاج

• الشاي

• الجبن المطبوخ

• الأغذية المحفوظة

• الخضراوات والفواكه.

• الفواكه المجففة، التمور، الجيلي، وقمر الدين.

• كريم كراميل والقشدة.

• المكسرات

• المنظفات والمناديل الورقية

• الأجهزة الكهربائية

• أجهزة تحضير الطعام وأواني الطبخ.

• شاشات التلفاز.