«أراضي دبي»: 3 آليات للتعامل مع الزيادات الإيجارية وفقاً لـ «المؤشر الذكي»

أكّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطبيق «مؤشر الإيجارات الذكي» أسهم في حسم التضخم العام بدبي لعام 2025، إذ أسهم المؤشر في ضبط وتنظيم آلية الزيادات الإيجارية، ما انعكس إيجابياً على الكُلفة المعيشية في المدينة.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأن المؤشر غطى جميع المناطق السكنية في دبي، بما فيها المناطق الرئيسة، والمناطق ذات التطوير الخاص، والمناطق الحرة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تقييمات دقيقة وموحدة لأسعار الإيجارات، ما يعزز الشفافية ويحقق العدالة في السوق العقارية.

وأوضحت «أراضي دبي» أن التعديلات الجديدة في القِيَم الإيجارية تعتمد على المؤشر الذكي، الذي يحدد الزيادة المستحقة استناداً إلى البيانات المستخلصة من مختلف العوامل، مثل قيم عقود الإيجار في المبنى، ومتوسط قيم الإيجار في المنطقة، إضافة إلى تصنيف المبنى.

وتابعت الدائرة: «إضافة إلى ذلك، حُدّدت ثلاث آليات واضحة للتعامل مع الزيادات في الإيجارات، بناء على توقيت إخطار المؤجر للمستأجر، وتاريخ توقيع تجديد العقد».

آليات جديدة

وبحسب «أراضي دبي»، تُشير هذه الآليات إلى أنه في الحالات التي يكون فيها المؤجر قد أخطر المستأجر بزيادة الإيجار، وفقاً للمؤشر، قبل 90 يوماً من نهاية العقد، فسيتم تطبيق الزيادة إذا أكد المؤشر استحقاق العقار لها.

أما في حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة، لكن المؤجر لم يُخطر المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد، فلا تُطبّق الزيادة.

وفي حال أخطر المؤجرُ المستأجرَ بزيادة الأجرة قبل 90 يوماً، وكان العقار يستحق الزيادة حينها وفقاً للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد، بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل العام الجاري (2025)، أما إذا تم توقيع التجديد خلال العام الجاري 2025 فيُطبّق المؤشر الجديد.

الشفافية والعدالة

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المرّي، إنّ إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي أخيراً شكّل خطوة أساسية نحو ضمان الشفافية في تحديد الإيجارات، وأكّد التزام دبي بالتحول الرقمي وتعزيز العدالة في السوق العقارية. وأضاف: «يسهم المؤشر الذكي في الحد من التضخم، ويساعد الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات موثوقة». وتابع المرّي: «يضع المؤشر معايير ثابتة لتحديد الزيادات الإيجارية وفقاً للقيم الإيجارية الفعلية وبناء على تحديثات السوق. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الثقة بسوق الإيجارات في دبي، إذ تم تسجيل أكثر من 900 ألف عقد إيجار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بعام 2023».

وأكدت «أراضي دبي» أنه في إطار التزامها بمواكبة التطورات السوقية، فإنها ستواصل تحديث مؤشر الإيجارات الذكي بشكل دوري، ليتماشى مع التغيّرات في سوق الإيجارات، وذلك لضمان تحقيق توازن عادل بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.

آليات الزيادة الإيجارية

1. في حالة أَخطر المؤجِّرُ المستأجِرَ بزيادة الإيجار، وفقاً للمؤشر، قبل 90 يوماً من نهاية العقد، سيتم تطبيق الزيادة إذا أكّد المؤشر استحقاق العقار لها.

2. في حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة، لكن المؤجِّر لم يُخطر المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد، فلا تُطبّق الزيادة الإيجارية.

3. في حال أَخطر المؤجرُ المستأجرَ بزيادة الأجرة قبل 90 يوماً، وكان العقار يستحق الزيادة حينها، وفقاً للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد، بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل العام الجاري (2025)، أما إذا تم توقيع التجديد خلال العام الجاري 2025 فيُطبّق المؤشر الجديد.

المؤشر الذكي يحدد الزيادة المستحقة استناداً إلى البيانات المستخلصة من قِيَم عقود الإيجار في المبنى، ومتوسط قِيَم الإيجار في المنطقة، إضافة إلى تصنيف المبنى.